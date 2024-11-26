Muğla Belediyesi'nden Cezaevindeki Kadınlara Mor Yaşam Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla Belediyesi'nden Cezaevindeki Kadınlara Mor Yaşam Projesi

Muğla Belediyesi\'nden Cezaevindeki Kadınlara Mor Yaşam Projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mor Yaşam Projesi ile cezaevlerinde kalan kadın ve çocuklara hygienik malzeme desteği sağlıyor. Şu ana kadar 2.259 hijyen paketi dağıtıldı.

26.11.2024 18:41  Güncelleme: 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal belediyecilik alanında tüm vatandaşların yanında olmak, hizmetlerden yararlanmasını sağlamak için çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Mor Yaşam Projesi ile cezaevlerindeki kadınların da yanında oluyor. Türkiye'de ilk olan Mor Yaşam Projesi ile Büyükşehir Belediyesi Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan kadın ve çocukların temel ihtiyaçlarından olan hijyen paketi dağıtımına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar iki cezaevindeki kadın hükümlü ve beraberindeki çocuklara ulaşarak 2 bin 259 hijyen paketi dağıttı.

Hijyen paketleri 3 ayda bir dağıtılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi cezaevlerinde bulunun hükümlü kadın ve çocuklarına her üç ayda bir hijyen paketi dağıtımı gerçekleştiriyor. Ekipler bu güne kadar iki cezaevinde bulunan kadın ve beraberindeki çocuklara 2 bin 259 adet hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Proje ile dağıtılan paket içerisinde hijyenik ped, ağda, sabun, şampuan, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, diş macunu, diş fırçası, banyo lifi, kulak çöpü, dudak koruyucu ruj, çöp poşeti, topuk taşı, bulaşık süngeri, tarak vb. gibi bir çok hijyen ürünü bulunuyor.

Başkan Aras; "Vatandaşlarımızın her zaman, her durumda yanlarındayız"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras belediyecilik hizmetlerinin tüm vatandaşlara ulaşması, ihtiyaçların karşılanması için çalışmalara devam ettiklerini, cezaevlerinde kalan kadınların da Mor Yaşam Projesi ile yanlarında olduklarını belirtti. Başkan Aras; "Herhangi bir nedenle hüküm giymiş, özgürlüğü kısıtlanmış kadınlarımızın cezaevlerinde temel ihtiyaçlarını karşılamak için Mor Yaşam projemize devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza her durumda yanlarında olduğumuzu hissettirmeye, onların umudu olmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Belediyesi'nden Cezaevindeki Kadınlara Mor Yaşam Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:44 Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
17:32 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ı örnek gösterip “Karabiber gibi yanarsın“ dediler Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı örnek gösterip "Karabiber gibi yanarsın" dediler
16:13 Arnavutköy’de Kız Çocuğu Cinayetinde Şok Gelişme Arnavutköy'de Kız Çocuğu Cinayetinde Şok Gelişme
07:47 Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi’nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı
07:25 Dünyanın en pahalı kazası Dünyanın en pahalı kazası
07:11 NATO lideri Rutte, Türkiye’yi ikna için gelmiş NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş
07:05 Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak
06:58 Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor
02:48 İsrail Maliye Bakanı’nın “Gazze işgal edilmeli“ sözleri tepki çekti İsrail Maliye Bakanı'nın "Gazze işgal edilmeli" sözleri tepki çekti
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 19:55:17. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Belediyesi'nden Cezaevindeki Kadınlara Mor Yaşam Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.