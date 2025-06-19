Muğla Belediyesi'nden Çimento Fabrikasına Karşı Sert Tepki - Son Dakika
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Muğla Belediyesi'nden Çimento Fabrikasına Karşı Sert Tepki

19.06.2025 14:27
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çimento fabrikasına karşı halkın doğal değerlerini koruyacaklarını belirtti. Ahmet Aras, MUSKİ ile ilgili gerçek dışı haberlerin Muğla halkına yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı.

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) hakkında bazı internet sitelerinde yer alan haberlere ilişkin, "Muğla'da yapılmak istenilen çimento fabrikasına, Marmaris'te işlenen Sinpaş cinayetine, halkımızın malı kamu arazilerinin yangından mal kaçırır gibi satılmasına, doğa tahribatında sınır tanımayan madencilik faaliyetlerine, zeytin ağaçlarımızın yok edilmek istenmesine 'hayır' dediğimiz için, hayali haber siteleri aracılığıyla belediyemize ve yaşamsal değerimiz MUSKİ'ye karşı açılan savaş, Muğla halkına karşı açılan savaştır" açıklamasını yaptı. Aras, Muğla'ya zarar verecek her türlü girişimin karşısında olmaya edeceklerini vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde MUSKİ Genel Müdürlüğü hakkında bazı internet sitelerinde yer alan iddialara yanıt verdi.

Aras, "Maddi menfaatlerine ters düştüğümüz bir kuruluş tarafından finanse edilerek yönetilmekte olan bazı hayali haber sitelerinde; belediyemizin en önemli kurumlarından biri olan ve kentimizin su ihtiyacını karşılamaktan sorumlu olması nedeniyle 'Muğla'nın yaşamsal değeri' olarak tanımladığımız MUSKİ hakkında, birçok gerçek dışı iddia yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

"Kentin daha fazla çimentoya değil, daha fazla korunmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz"

MUSKİ'nin, her defasında MUSKİ iletişim kanallarından cevaplanan gerçek dışı iddialarla yıpratılmak istendiğini belirten Aras, şunları kaydetti:

"Muğla için hayati önemde olan bu çok değerli kurumu menfaatleri uğruna yıpratmak isteyenlere karşı bizim en büyük gücümüz, kentimizin gerçek basın mensupları ve tabii ki sizlersiniz. Binlerce yıllık sanat ve kültür mirasının yanı sıra, eşi benzeri olmayan güzellikteki doğal değerlere de sahip olan Muğla, bu özellikleri nedeniyle bir dünya değeridir.

Biz, böylesine değerli bir kentin daha fazla çimentoya değil, daha fazla korunmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz ve bu nedenle Muğla'da yapılmak istenilen çimento fabrikasına, 'hayır' diyoruz. Ayrıca sadece çimento fabrikasına değil, ülkemizdeki en büyük doğa cinayetlerinden biri olarak Marmaris'te işlenen Sinpaş cinayetine, halkımızın mali olan kamu arazilerinin yangından mal kaçırır gibi satılmasına, doğa tahribatında sınır tanımayan madencilik faaliyetlerine, zeytin ağaçlarımızın yok edilmek istenmesine ve doğal değerlerimizin sermayenin emrine tahsis edilmesine de 'hayır' diyoruz. Hayır dediğimiz için, hayali haber siteleri aracılığı ile belediyemize ve yaşamsal değerimiz olan MUSKİ'ye karşı açılan savaş, Muğla halkına karşı açılan savaştır çünkü, halkın malı olan Muğla Büyükşehir Belediyesi ve çok değerli kurumu MUSKİ, Muğla halkının bizzat kendisidir. Muğla halkının takdiri ile Muğla'nın doğal değerlerini korumak ve Muğla halkına hizmet etmek üzere görevlendirilmiş olan bizler, Muğla'ya zarar verecek her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz. Hiçbir yalan iddia, haber ve hayali haber sitesi bu gerçeği değiştiremez, değiştiremeyecek."

Çimento fabrikasına afişli tepki

Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, çimento fabrikası projesine karşı kent genelindeki billboardlara afişler asıldı. Afişlerde "Muğla'nın daha fazla çimentoya değil, daha fazla korunmaya ihtiyacı var" ifadeleri yer aldı. Başkan Ahmet Aras imzalı afişlerde ayrıca çimento fabrikası alanı üzerine yerleştirilmiş kırmızı bir "X" işareti yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muğla Belediyesi'nden Çimento Fabrikasına Karşı Sert Tepki - Son Dakika

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