Muğla'da 248 Atatürk Büstü Yapıldı

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Muğla Büyükşehir il genelinde 248 Atatürk büstü yaptı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi gelen talepler doğrultusunda il genelinde bugüne kadar 102 mahalleye, 146 okul meydanına 248 Atatürk büstü yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri önümüzdeki günlerde de il genelinde 21 adet Atatürk büstü yapacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak için okullardan, muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Atatürk büstü ve Şeref Köşesi yapımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugüne kadar 102 mahalleye, 146 okul meydanına Atatürk büstü yaptı. 71 okula da Atatürk Şeref köşesi imalatı yapıldı. Muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda önümüzdeki günlerde il genelinde 21 adet Atatürk büstü daha yapılacak.

Köyceğiz Toparlar İlkokulu'ndaki Atatürk büstü yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Köyceğiz'de bulunan Toparlar İlkokulu'ndaki mahalle muhtarından gelen talep doğrultusunda Atatürk büstü yenileme çalışması gerçekleştirdi. Toparlar Mahalle Muhtarı Bilal Toros, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmet bölümüne bir adet Atatürk büstü yapılması için başvuruda bulundum. Şu anda Atatürk büstümüz yapılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmet bölümüne ve Başkanımız Ahmet Aras'a çok teşekkür ederiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Bina Tesis Bakım Onarım Şube Müdürlüğü sorumlusu Ufuk Şimşek, "Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak 13 ilçemizden gelen talepler doğrultusunda 2024 yılında 22 Atatürk büstü ve 12 Atatürk Şeref köşesini tamamlayarak halkımızın kullanımına sunduk. İş takvimimiz çerçevesinde ilimiz genelinde muhtarlıklarımız ve okullarımızdan gelen talepler çerçevesinde 21 adet talebi planladık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

13 ilçesi, 574 mahallesi olan Muğla'da vatandaşlardan gelen tüm talepleri değerlendirdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, muhtarlar ve vatandaşların talepleri ile mahalle meydanlarına ve okullara Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü ve köşesini kazandırmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.