Muğla'da 3 Bin 596 Can Dostu Yeni Yuvalarına Kavuştu - Son Dakika
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Muğla'da 3 Bin 596 Can Dostu Yeni Yuvalarına Kavuştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Geçici Hayvan Bakımevi, bugüne kadar 3 bin 596 hayvanı sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşturdu. Bakımevi, sağlık hizmetleri ve sahiplendirme süreçleriyle dikkat çekiyor.

08.04.2025 00:33
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Muğla'da 3 bin 596 can dostu sahiplendirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi bugüne kadar 3 bin 596 can dostu sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşturdu.

MUĞLA - Türkiye'nin en donanımlı Geçici Hayvan Bakımevini Muğla'ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, can dostların en iyi şartlarda yaşamasını sağlarken aynı zamanda kalıcı olarak sahiplendiriyor. İlk kabul, yavrulu anne bakım, karantina, muayene, ameliyathane, müşahede, kedi üniteleri ile açık-kapalı kafesler ile doğal yaşam park alanlarına sahip Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde bugüne kadar 3 bin 596 can dost sahiplendirilirken 55 bin 852'si tedavi edildi ve 25 bin 617 can dostta ise kısırlaştırma işlemi yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi can dostlara sağlık ve sahiplendirme hizmetlerine devam ediyor. Geçici Hayvan Bakımevinde kısırlaştırılan 25 bin 617 can dostun 13 bin 225'i köpek, 12 bin 392'si de kedilerden oluşuyor. Geçici Hayvan Bakımevinde can dostlara 2 bin 575 cerrahi operasyon yapıldı. Ayrıca Geçici Hayvan Bakımevini okul ve kurumlardan 30 bin 200 kişi ziyaret etti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'da yaşayan her canlının yaşam hakkını savunacaklarını belirterek, Muğla'da canlı cansız her şeyin yaşama ve var olma hakkına saygı duyduklarını, onları koruyacak projeler üretmeye çalıştıklarını, bu anlayışla can dostlar için hayata geçirdikleri geçici bakımevinin donanımıyla örnek alınan bir bakımevi olduğunu açıkladı.

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da 3 Bin 596 Can Dostu Yeni Yuvalarına Kavuştu - Son Dakika

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