Muğla'da 702 çift evlilik kredisine başvurdu, 248'inin işlemleri tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da 702 çift evlilik kredisine başvurdu, 248'inin işlemleri tamamlandı

Muğla\'da 702 çift evlilik kredisine başvurdu, 248\'inin işlemleri tamamlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında, Muğla'da bugüne kadar 702 çift başvuruda bulundu.

29.04.2025 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında, Muğla'da bugüne kadar 702 çift başvuruda bulundu. Başvuran çiftlerden 248'inin işlemleri tamamlanarak 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL kredi desteği sağlandı.

2025 'Aile Yılı' kapsamında 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' ile aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden 'Evlilik Kredisi' onaylanan çiftlere 'Evlilik Öncesi Eğitim Programı' Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü salonunda verildi. Eğitim programının ilk konuşmacısı ise Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık oldu.

Muğla'da şu ana kadar 702 çift başvuruda bulundu

Vali Akbıyık programda yaptığı konuşmada, "Aile; toplumumuzun temel taşı, kültürümüzün ve değerlerimizin en önemli taşıyıcısıdır. Gençlerimizin sağlıklı ve bilinçli bir şekilde aile kurmalarını desteklemek, onları ekonomik yönden desteklemenin yanında sosyal ve psikolojik açıdan da güçlendirmek, geleceğimiz için çok önemlidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile gençlerimizin sağlıklı, bilinçli ve güçlü aileler kurmalarını desteklemek amacıyla önemli bir adım atılmıştır. Bu proje kapsamında, sizlerin ekonomik yüklerinizi hafifletmek ve hayatlarınızı daha sağlam temeller üzerine kurmanıza yardımcı olmak amacıyla faizsiz, 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin TL kredi desteği sağlanmaktadır. Ülkemiz genelinde 81 ilde yürütülen bu projeye, Muğla'mızdan da büyük bir ilgi gösterildiğini görmekten mutluluk duyuyorum. İlimizde bugüne kadar 702 çiftimiz başvuru yapmış, 248 çiftimizin işlemleri tamamlanarak kredi desteği almaya hak kazanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz başvuruları devam eden gençlerimize birebir bilgilendirme ve yönlendirme yapmaya devam ediyoruz. Tüm birimlerimizle evlenmek isteyen gençlerimize her aşamada yardımcı oluyoruz" dedi.

"Sağlam aileler, güçlü bir toplumun vazgeçilmez unsurudur"

Evlenecek gençlere de seslenen Vali Akbıyık, "Evlilik sadece iki bireyin bir araya gelmesi değil, aynı zamanda toplumsal yapının güçlenmesinin de temel taşlarından biridir. Sağlam aileler, güçlü bir toplumun vazgeçilmez unsurudur. Bu bilinçle, sizlere yalnızca ekonomik destek sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda evlilik öncesi ve sonrası eğitim programlarıyla iletişim, çatışma çözme, aile içi roller ve aile bütçesi gibi çok önemli konularda da destek oluyoruz. Buradaki eğitimler sayesinde, sadece mutlu yuvalar kurmakla kalmayacak, aynı zamanda güçlü ve sağlıklı bir toplumun da temellerini atmış olacaksınız. Bugün attığınız bu adımların, geleceğin güçlü ailelerini ve aydınlık yarınlarını inşa edeceğine olan inancım tamdır. Bu projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'a ve Bakanlığımıza, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze, Ziraat Bankası yetkililerine ve bu sürece katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Hayat boyu sürecek bir beraberliğe adım attığınız bu anlamlı yolda, sizlere mutluluklar, huzur ve başarı diliyorum" dedi.

Programda Uzman Psikolog Gülizar Kaşıkara tarafından evlilik öncesi eğitim programının tanıtımı yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Evlilik, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da 702 çift evlilik kredisine başvurdu, 248'inin işlemleri tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim
Bahçeli’den İBB’ye “kaçak toplantı“ tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur Bahçeli'den İBB'ye "kaçak toplantı" tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

10:15
Güney Kore: Rusya’daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600’ü öldürüldü
Güney Kore: Rusya'daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600'ü öldürüldü
09:49
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
16:35
Emre Belözoğlu’ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
16:20
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında ’Müstehcenlik’ suçundan ev hapsi kararı
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi kararı
15:49
Teklif gelirse bir saniye durmaz Osimhen’in oynamak istediği takımı duyurdular
Teklif gelirse bir saniye durmaz! Osimhen'in oynamak istediği takımı duyurdular
14:54
Tebliğciler gece kulübünde Sahneye çıkıp vaaz verdiler
Tebliğciler gece kulübünde! Sahneye çıkıp vaaz verdiler
14:49
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
14:42
DEM Partili Hatimoğulları’ndan bir ’’Bahçeli’’ gafı daha
DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir ''Bahçeli'' gafı daha
14:38
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 10:35:18. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da 702 çift evlilik kredisine başvurdu, 248'inin işlemleri tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.