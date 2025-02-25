Muğla'da Açık Kapı Çalışmaları Hız Kazandı - Son Dakika
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Muğla'da Açık Kapı Çalışmaları Hız Kazandı

Muğla\'da Açık Kapı Çalışmaları Hız Kazandı

Muğla'da Açık Kapı uygulaması ile vatandaşların talepleri hızla değerlendiriliyor, 2024'te 3,191 başvuru yapıldı.

25.02.2025 10:30
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın himayesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Açık Kapı Şube Müdürlüğü personeli il merkezi ve ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelerek Açık Kapı uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Sorun, talep ve önerileri yerinde dinlemek, çözüm noktasında bilgilendirmeler yapmak amacıyla Ocak ayı içerisinde Açık Kapı Şube Müdürlüğü ile Menteşe, Bodrum, Milas, Marmaris ve Fethiye Kaymakamlığı Açık Kapı personellerince hanelere ve vatandaşların bulunduğu sosyal alanlara giderek görüşmeler gerçekleştirildi. Menteşe, Dalaman, Ortaca, Marmaris, Fethiye, Bodrum ve Milas ilçelerinde 29 mahallede yapılan görüşmelerde talepleri olan vatandaşların başvuruları alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilerek hızlı çözümler üretildi.

Açık Kapıya Muğla'da 2024 yılı içerisinde 3 bin 191 başvuru yapıldı. Muğla Valiliği, Menteşe, Bodrum, Milas, Marmaris ve Fethiye Kaymakamlıklarında hizmet veren Açık Kapı birimlerince; e-devlet, internet, mobil uygulama ve yüz yüze yapılan vatandaş başvurularının tamamı sonuçlandırıldı.

693 başvurunun Milas ilçesinden yapıldığı 2024 yılında; 487 başvuru Fethiye, 466 başvuru Bodrum, 394 başvuru Menteşe, 242 başvuru Ortaca, 209 başvuru Marmaris, 190 başvuru Dalaman, 137 başvuru Yatağan, 108 başvuru Ula, 106 başvuru Köyceğiz, 88 başvuru Seydikemer, 51 başvuru Datça ve 20 başvuru Kavaklıdere'den yapıldı.

Valilik hizmetleri, eğitim, çalışma ve sosyal güvenlik, yerel yönetimler, gıda, tarım ve hayvancılık, çevre şehircilik, emniyet ve güvenlik, enerji gibi çok çeşitli hizmet başlığı seçeneği sunulan başvuru ortamında Muğla'da en çok seçilen hizmet başlığı yüzde 70'lik oranla sosyal yardım konusunda oldu.

Yüzde 65'lik oranla en çok kadınlar tarafından yapılan başvuruların; 2 bin 885'i ülkemizin dijital yüzü olan e-devlet üzerinden yapılırken, internet üzerinden 182, yüz yüze ise 124 başvuru alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Açık Kapı Çalışmaları Hız Kazandı - Son Dakika

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