Muğla'da 'Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitimi' başladı - Son Dakika
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Muğla'da 'Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitimi' başladı

16.03.2022 15:00

Muğla'da 'Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitimi' başladı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı tarafından ikincisi düzenlenen '2'nci Muğla Acil Tıp Asistan Oryantasyon' eğitimi Akyaka'da başladı.

Muğla'da 'Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitimi' başladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı tarafından ikincisi düzenlenen '2'nci Muğla Acil Tıp Asistan Oryantasyon' eğitimi Akyaka'da başladı.

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitimi' Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Deniz Pamukkale Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesinden katılım ile başladı.

Ula Akyaka Mahallesinde iki gün sürecek Acil Tıp Asistan Oryantasyon eğitimi programı açılışına MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanı Prof. Dr. Onur Burak Dursun ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan katıldı.

MSKÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ethem Acar açılışta yaptığı konuşmada, eğitim boyunca teorik bilgilere sahip olunduğunu, bundan sonra artık pratik ve doğru bilginin uygulanması aşamasına geçildiğini belirtti. Klinik çalışmalarına başlandıktan sonra uykusuz gecelerin başladığını belirten Acar, bu süreçte hastaların yüreğine dokundukça bu mesleği daha çok seveceklerini söyledi.

MSKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan programın çok zengin bir program olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aydoğan, "Eğitimi verecek hocalarımız acil vakalarda neler yapılabileceğini teorik olarak anlatacakları gibi, kendi tecrübelerini de ekleyerek sizlere kısa yoldan bulunmaz bir bilgi birikimini sunacaklar. Acil hastanelerin ilk özüdür. Diğer klinik birimler mesai saatleri içinde polikliniğini yapar, ama acil servisin kapısı devamlı vatandaşa ve ihtiyacı olanlara açıktır. Tabi arada sıkıntılar olmuyor mu? Bunları bilerek mesleğini yaparsanız daha mutlu olursunuz. Ama zaman içinde eğitimin kalitesi vatandaşın da ihtiyacını belirleme noktasında ne gerekiyorsa oraya yönlendirilecektir" dedi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanı Prof. Dr. Onur Burak Dursun ise, "Okurken o sıralarda otururken bazı şeyleri düşünmüyorsunuz ama donanımınız çok önemli. Bir toplantı, bir bağlantı, alacağınız bir eğitim yıllar sonra sizi bir noktaya ulaştırıyor ve devlete hizmet olarak geri dönüyor" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, göreve gelirken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ni bir AR-GE üniversitesi yapmak için yola çıktıklarını belirterek, "Biz AR-GE Üniversitesi olmayı hedef olarak koyduk. Bunu da yaklaşık 4 yıl sonra büyük bir aksilik olmazsa ulaşacağımızı ümit ediyorum. Şu anda önemli aşamalar kaydettik. Bir kere öğrenci projelerinde, 289 proje Türkiye birincisi olduk. Bu ikinci AR-GE'nin ikincisini yapıyoruz. Üniversitelerin en önemli görevlerinden birisi de topluma katkı, fayda kısmı. Bu anlamda da ciddi adımlar atıyoruz" dedi.

Muğla'da 'Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitimi' başladı
Muğla'da 'Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitimi' başladı
Muğla'da 'Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitimi' başladı

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Muğla, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muğla'da 'Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitimi' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da 'Acil Tıp Asistan Oryantasyon Eğitimi' başladı - Son Dakika
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