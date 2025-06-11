Muğla'da Aile Katliamı: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Yerel

Muğla'da Aile Katliamı: Zanlı Tutuklandı

11.06.2025 20:32
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde baba ve oğlunu öldüren zanlı K.U. tutuklandı, anne ağır yaralı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde baba ve 12 yaşındaki oğlunu öldüren, anneyi de ağır yaralayan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 12 yaşındaki Kıvanç Aşkın ile babası Menderes Aşkın'ı öldüren ve anne N.A.'yı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan 35 yaşındaki K.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesi Terzialiler Mahallesi'nde 112'yi arayan 1 çocuk ailesine yönelik bıçaklı saldırıyı bildirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi sonrası baba Menderes Aşkın ve 12 yaşındaki oğlu Kıvanç Aşkın ölü olarak bulundu. Olay yerinde yaralı bulunan anne ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olayın şüphelisinin yakalanması için başlatılan soruşturmada incelenen güvenlik kameraları ile katil zanlısı Ortaca'nın Çaylı Mahallesi'nde yaralı olarak ele geçirildi. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ortaca, Şiddet, Hukuk, Yerel, Muğla, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Aile Katliamı: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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