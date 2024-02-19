Muğla'da badem ağaçları erken çiçek açtı - Son Dakika
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Muğla'da badem ağaçları erken çiçek açtı

Muğla\'da badem ağaçları erken çiçek açtı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava sonrası, badem ağaçları erken çiçek açtı. Baharın müjdeleyicisi olan ağaçların çiçek açmasının erken gerçekleşmesi vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Badem hasadının da erken geleceği düşünülüyor.

19.02.2024 23:00  Güncelleme: 23:02
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Muğla'da badem ağaçları çiçek açtı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava sonrası, badem ağaçları erken çiçek açtı.

Bahardan kalma günlerin yaşandığı Muğla'da hava sıcaklığı zaman zaman 18 dereceyi buluyor. Şubat ayının ortalarına gelinmesine yeterli yağış almayan ve sıcak bir havanın hakim olduğu Menteşe ilçesinde bahçelerde badem ağacı çiçek açtı. Baharın müjdeleyicisi olan ağaçların çiçek açmasının erken gerçekleşmesi vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

Badem ağaçlarının erken çiçek açması ile ilgili konuşan Serkan Şen " Normalde Menteşe'de badem çiçekleri Mart ayında çiçek açardı. Fakat bu iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisi ile bu sene birde havalar baya sıcak oldu. Güneşinde etkisi ile badem çiçekleri Şubat ayının ortasında açtı. Buda bizim için hiç beklenmedik bir durumdu, fakat hava sıcaklığının etkisi ile ve küresel ısınma Muğla'da etkisini gösterdi. Badem çiçekleri erken açtı. Badem hasadının da erken geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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