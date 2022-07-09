Muğla'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da bayramlaşma programı düzenlendi

09.07.2022 11:47
Muğla'da bayramlaşma programı düzenlendi

Kurban Bayramı nedeniyle Muğla Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Menteşe Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı nedeniyle Muğla Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Menteşe Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programında Muğla Valisi Orhan Tavlı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK yetkilileri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Bayramlaşma programına; Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, Süleyman Girgin, Mürsel Alban, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Cumhur Çoban, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
'Emniyetin uçan gözü' Muğla'nın turizm merkezlerinde denetimde olacak 'Emniyetin uçan gözü' Muğla'nın turizm merkezlerinde denetimde olacak Köyceğiz'de bileme ustaları fazla mesai yapıyor Köyceğiz'de bileme ustaları fazla mesai yapıyor
Kaynak: İHA

Muğla Valiliği, Kurban Bayramı, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:08 44 milyar dolarlık satış anlaşmasından çekilen Elon Musk, Twitter ile davalık oldu!
11:50 Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor
11:45 Evine giren hırsızın peşine düştü! Yerini tespit edince de polise yakalattı
11:43 Tokyo Camisi Müslümanlarla doldu taştı! Kalabalık cemaat nedeniyle bayram namazı iki kez kılındı
11:40 Savcı Sayan, akaryakıt istasyonlarının zam fırsatçılığına tepki gösterdi: Devlet bunun hesabını sormalı
11:38 Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi
11:34 Sahibinden kaçan koç hastane bahçesini karıştırdı!
11:33 Semti birbirine katan taciz iddiaları! Biri yolda gördüğü kadının fotoğrafını çekti, diğeri komşusunun çocuğunu istismar etti
11:31 Yürek parçalayan vicdansızlık! Yaralı yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler
11:29 Milyonların merakla beklediği EYT'de takvim belli oldu! 2023'den itibaren kademeli emeklilik geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 12:16:16. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement