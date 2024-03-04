Muğla\'da Gençler Uçurtma Uçurarak Keyifli Vakit Geçirdi

Yerel

Muğla'da üniversite öğrencileri ve aynı zamanda Muğla Gençlik İl Müdürlüğü'ne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri güzel havanın tadını uçurtma uçurarak çıkardı.

Her fırsatta farklı etkinliklerle farkındalık oluşturmak ve her yaştan bireyin beden hareketliliği başta olmak üzere ve kültür sanattan spora kadar birçok alanda hizmet veren Gençlik Merkezi çocuklar için eğlenceli bir aktiviteler sunmaya devam ediyor. Havanın güzel olmasını fırsat bilen gönüllü gençler uçurtmalarını kendileri oluşturarak gökyüzünü adeta renklendirdi.

Üniversite öğrencisi Batuhan Yıldız; "Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Adeta çocukluğuma geri döndüm. Buradaki tema arkadaşlarımla birlikte hayallerimiz gökyüzünde idi. Birlikte uçurtmalarımızı kurduk sonra birbirimize yardımcı olarak uçurtmalarımızı uçurttuk. Bize bu imkanları veren bakanlığımıza çok teşekkür ederim "dedi.

Muğla Gençlik Merkezi hocalarından Yelda Kurt ise "Gençlerimizin sosyal anlamda kendilerini farklı etkinliklerle bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta gençlerimizle birlikte hayallerimiz gökyüzünde dedik ve birlikte uçurtma etkinliği gerçekleştirdik. Emek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA