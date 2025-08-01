Muğla'da Gençlik Meclisi Kuruluyor - Son Dakika
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Muğla'da Gençlik Meclisi Kuruluyor

Muğla\'da Gençlik Meclisi Kuruluyor
01.08.2025 16:55  Güncelleme: 16:56
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, gençlerin toplumsal hayata aktif katılımını desteklemek amacıyla Muğla Gençlik Meclisi'ni kuruyor. Bu meclis, gençlerin sosyal, kültürel ve çevresel konularda söz sahibi olmasını sağlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, gençlerin toplumsal hayata daha aktif katılmalarını desteklemek, fikir ve projeleriyle kent yaşamına yön vermelerini sağlamak amacıyla Muğla Gençlik Meclisi'ni kuruyor.

Katılımcı demokrasi ve genç odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda oluşturulan Muğla Gençlik Meclisi, Muğla'da yaşayan gençlere kendi gelecekleri ve kentleri hakkında söz sahibi olma fırsatı sunacak.

Gençlerin Sesi Duyulacak

Muğla Gençlik Meclisi; sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik alanlarda gençlerin fikirlerini ifade edebileceği, projelerini geliştirebileceği ve yerel karar alma süreçlerine katkı sunabileceği bir yapı olacak. Gençlik Meclisi'nde yer alacak gençler, belediye birimleriyle doğrudan iletişim kurarak taleplerini iletebilecek, aynı zamanda gençlik politikalarının şekillenmesinde aktif rol üstlenecek.

Başvuru şartları açıklandı

Gençlik Meclisi'ne başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 15-30 yaş arasında olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Muğla il sınırları içinde ikamet ediyor olmak, başvuru sırasında gerekli tüm belgeleri eksiksiz şekilde yüklemek, T.C kimlik numarasını doğru ve eksiksiz şekilde beyan etmek, Güncel ve ulaşılabilir bir telefon numarası, aktif ve geçerli bir e-posta adresi, adres bilgilerinin eksiksiz ve doğru olarak girilmesi.

Gençlik Meclisi'ne seçilen üyeler belirli aralıklarla toplanarak Muğla'nın geleceği için önerilerde bulunacak, gençlerin önceliklerine göre projeler geliştirecek. Bu süreçte gençlere rehberlik etmek üzere belediye bünyesinde uzman personel desteği sağlanacak.

Başkan Aras: "Gençler bu kentin ortağı"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gençlik Meclisi'nin kuruluş süreciyle ilgili yaptığı açıklamada gençlere olan güvenini şu sözlerle dile getirdi: "Gençlik Meclisi, yalnızca bir danışma organı değil, aynı zamanda bu kentin geleceğine yön verecek bir ortak akıl platformudur. Biz gençlerin fikirlerine, enerjisine, üretkenliğine güveniyoruz. Yerel yönetimi sadece seçilmişlerin değil, kentte yaşayan herkesin, özellikle de gençlerin katılımıyla şekillendirmek istiyoruz. Katılımcılığı ve eşitliği esas alan bir yönetim anlayışıyla, gençlerimizin sosyal, kültürel ve çevresel tüm konularda söz sahibi olmasını sağlamak için bu yapıyı kuruyoruz. Muğla'nın geleceği gençlerle inşa edilecek" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Gençlik Meclisi Kuruluyor - Son Dakika

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