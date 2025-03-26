Muğla'da İftar Programı Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Muğla'da İftar Programı Coşkuyla Gerçekleşti

Muğla\'da İftar Programı Coşkuyla Gerçekleşti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Kurşunlu Meydanı'nda büyük bir katılımla iftar yemeği düzenledi. Başkanlar Ahmet Aras ve Gonca Köksal, halkla birlikte oruçlarını açtı. Etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

26.03.2025 21:11  Güncelleme: 21:14
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Kurşunlu Meydanı'nda vatandaşlara iftar yemeği verdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, halkla bir araya gelerek orucunu açtı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal yaptığı açıklamada, "Evet, çok özel bir gecede birlikteyiz. Allah'ım inşallah ettiğiniz duaları kabul etsin, tuttuğunuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Güzellikleri çoğaltmayı, paylaşmayı bizlere nasip etsin inşallah. Birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Bu gece bir program yaptık, sahurumuzu da burada inşallah hep birlikte yapacağız. Saat 04.00'te başlayıp 05.30'a kadar sürecek sahur programımıza da sizleri bekliyoruz. Bu arada Ramazan Bayramı'nızı şimdiden en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah ailenizle, sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu bir bayram geçirirsiniz. Kandiliniz mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı, Menteşe halkının yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Vatandaşlar, bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da İftar Programı Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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