Muğla'da kadınlara özel spor turnuvaları düzenlendi

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tenis ve voleybol turnuvalarıyla kutladı. Dalaman ve Menteşe'de düzenlenen turnuvalar, kadın sporcuların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Etkinlikler, kadınların spora katılımını teşvik ederken, keyifli ve rekabet dolu anlara sahne oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Dalaman ve Menteşe'nin Düğerek Mahallesi'nde Tenis ve Voleybol Turnuvası düzenledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvalar, kadın sporcuların büyük ilgisiyle gerçekleştir. Turnuva boyunca kıyasıya mücadele eden sporcular, final müsabakalarının ardından ödüllerini aldı.

Dalaman'da düzenlenen 4. Geleneksel 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Tenis Turnuvası'na 28 kadın katıldı. İki ayrı kategoride düzenlenen turnuvada ileri seviye kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu Gülsüm Üyan birinci, Mihriban Moran Nalbant ikinci oldu. Yeni başlayanlar kategorisinde ise Yağmur Kaya birinci, Cansel Dalver ise ikinci oldu.

Menteşe'de düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Veteranlar Voleybol Turnuvası ise 3 kategoride 20 takım ve 250 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Çevre illerden sporcuların da katıldığı turnuvada dereceye giren ilk üç takıma kupa ve madalya, dördüncü olan takımlara ise şilt takdim edildi. 30 + Kadınlar kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi, 35+ Kadınlar kategorisinde Tor Ata, 40+ Kadınlar kategorisinde ise Köyceğiz Belediyesi turnuva birincisi oldu.

"Kadınlar buraya gelerek sporlarını yaptı ve sosyalleştiler"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tenis Antrenörü Mutlu Yalçıner, "Bu sene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras öncülüğünde turnuvamızın 4'üncüsünü düzenledik. Turnuvamızı toplamda 28 katılımcıyla gerçekleştirdik. Kadınlar buraya gelerek sporlarını yaptı ve sosyalleştiler. Asıl amacımız insanları bir araya getirerek sosyalleşmelerini sağlamaktı bunu da başardığımızı düşünüyorum" dedi.

"Bu tür etkinlikleri düzenlediği için başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ederim"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu Gülsüm Uyan, "Turnuvada finale çıktım. Bu tür etkinlikleri düzenlediği için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür ederim" diye konuştu.

"Kadınların spor faaliyetlerinde yer alması için teşvik edilmesinden çok mutluyuz"

Spor etkinliklerinin kadınlar için çok önemli olduğuna değinen Mihriban Moran Nalbant, "Bu turnuvanın her yıl düzenlenmesinden dolayı çok mutluyuz. Bu sene 4'üncüsü düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi'nin spor etkinliklerinin kadınlar için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Kadınların spor faaliyetlerinde yer almasından ve teşvik edilmesinden dolayı çok mutluyuz. Bu etkinlikleri düzenlendiği için Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kadınların kendilerini bulmaları için cesaretlendiren bir etkinlik"

Turnuvanın, kadınların yeteneklerini ortaya çıkarmasındaki önemine değinen Dilek Aktaş, "Kadınlara bu tarz sportif faaliyetlerle fırsat tanıdığı için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür ederiz. Kadınların kendilerini bulmaları ve kendi yeteneklerini ortaya çıkarmaları için cesaretlendiren bir etkinlik" şeklinde konuştu.

"Sosyalleşme ve keyifli vakit geçirme imkanı buluyoruz"

Turnuvaya Seydikemer'den katılan antrenör Yasemin Akgül, "Tenis Turnuvası'nda sosyalleşme ve keyifli vakit geçirme imkanı bulduk. Dalaman'a bu tesisi kazandırdığı ve böyle güzel organizasyonları desteklediği için Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Seydikemer'de bulunan 3 tenis kortumuzu da Büyükşehir Belediyemiz yaptırdı. Onun için ayrıca teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Kadınların hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer alması ve eşit şartlarda yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınların hayatın her alanında güçlü bir şekilde var olmalarını desteklemek için çalışıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediğimiz spor etkinlikleriyle, kadınların spora katılımını teşvik etmeyi, sosyal hayatın içinde daha fazla yer almalarını sağlamayı amaçladık. Spor, sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda özgüven kazandıran, dayanışmayı artıran ve kadınların kendilerini daha güçlü hissetmelerine yardımcı olan bir araçtır. Bu anlayışla, sadece spor alanında değil, kadınların ve kız çocuklarının hayatına dokunan sosyal projeler üretmeye de devam ediyoruz. Bu yıl, Kız Öğrencilere Hijyen Paketi Desteğini başlattık. Amacımız, kadınların eşit, özgür ve güvenli bir yaşam sürebilmeleri için her alanda yanlarında olduğumuzu göstermek. Bu vesileyle turnuvalarımıza katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, kadınların sosyal, ekonomik ve sportif alanlarda daha güçlü olmaları için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum."