Muğla'da Öğrencilere Destek: 'Muğla'nın Fidanları' Projesi Başladı - Son Dakika
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Muğla'da Öğrencilere Destek: 'Muğla'nın Fidanları' Projesi Başladı

Muğla\'da Öğrencilere Destek: \'Muğla\'nın Fidanları\' Projesi Başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine eğitim ve barınma desteği sağlayan 'Muğla'nın Fidanları' projesini başlattı. Proje kapsamında bağışçılar ve ihtiyaç sahibi öğrenciler arasında bir eşleştirme sistemi kurulacak.

14.10.2024 15:29  Güncelleme: 15:30
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Muğla Büyükşehir Belediyesi başlattığı "Muğla'nın Fidanları" projesi ile büyükşehirler arasında bir ilki hayata geçirirken, Muğla'da öğrenim gören üniversite öğrencileri için hazırlanan projenin ilk aşaması başladı.

Sosyal belediyecilik alanında 7'den 70'e vatandaşların yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrenimi gören öğrenciler için 'Muğla'nın Fidanları' projesini başlattı. Öğrencilerin geleceğine katkı sunmayı hedefleyen projeye başvurular devam ediyor. Muğla'nın Fidanları projesi öğrencileri ve bağışçıları bir araya getiren uygulama ile hazırlanan web sayfası üzerinden talepler alınarak başladı. Bağışçı olmak isteyen ile eğitim desteğine ihtiyacı olan öğrenciler, belediyenin resmi internet sitesinden başvurularını yapabiliyor. Eğitim desteği, her yıl 10 ay boyunca ayda bin TL veya 5 bin TL barınma desteği olarak veriliyor. Eşleştirmelerin web sayfası üzerinden yapılacağı sistem de öğrencilerin IBAN numarası bağışçılar ile paylaşılarak direkt öğrencinin kendisine ulaşıyor.

Fidanlar nasıl başvuracak?

Öğrencilerin ekonomik şartları göz önünde bulundurularak yapılması planlanan projenin ilk etabı başladı. Öğrencilerin resmi internet sitesindeki 'fidan ol' butonuyla başlattıkları süreç, sistemde talep edilen bilgileri doldurup formu göndererek kaydı oluşturmasıyla devam ediyor. Sürecin sonunda fidanlar, şartları da uygun ise bir bağışçı ile eşleşerek yardım almaya başlıyor.

Bağışçı olmak için ne yapmak gerekiyor?

Öğrenciler için yardım yapmak isteyen bağışçılar da sisteme kolayca kayıt olabiliyorlar. Resmi internet sitesinde açılan sayfada 'Bağışçı ol' butonuyla başlayan kayıt süreci sistemde talep edilen formların doldurulması ile sona eriyor. Bu sürecin ardından bağışçılar eşleştikleri öğrencilerin bilgileri için bekleyerek eşleşme tamamlandıktan sonra öğrencilere eğitim ya da barınma desteğinde bulunabiliyor.

Muğla'nın fidanları projesine başvuru şartları ise şu şekilde: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Muğla ili sınırları içerisinde ikamet etmek. Muğla'da devlet üniversitesinin örgün eğitiminde lisans programında öğrenimini sürdürüyor olmak. Öğrenimini sürdüren öğrenciler için 100'lük sistemde 70'in üzerinde, 4'lük sistemde ise 2,70'in üzerinde genel not ortalamasına sahip olmak. Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için yerleştiği bölümün puan türünde ilk 100 binde olmak. Maddi bakımdan desteğe ihtiyacı olan ve ailede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartını taşımak." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Öğrencilere Destek: 'Muğla'nın Fidanları' Projesi Başladı - Son Dakika

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