Muğla\'da orman yangını kontrol altına alındı

Yerel

ESMA TURAN

(MUĞLA)- Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, 2 hektar alanın da zarar gördüğü belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaçam Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine karadan müdahale için 45 arazöz ve su tankeri, havadan müdahale için 5 uçak ve 4 helikopter gönderildi.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, 2 hektar alanın da zarar gördüğü belirtildi.