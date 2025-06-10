Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Orman yangını büyümeden söndürüldü
İki hektar alan zarar gördü
MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, yangında 2 hektar alan zarar gördü.
Yangın, Yatağan ilçesi Çakırlar Mahallesi İncekemer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, hem karadan hem havadan yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, ilk belirlemelere göre yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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