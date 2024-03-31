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Muğla'da oy sayımları devam ediyor

MUĞLA - Muğla'da oy kullanma işlemlerinin saat 17.00 itibariyle sona ermesinin ardından oyların sayımına başlandı.

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başlarken, seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi amacıyla Muğla Valiliği koordinesinde polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik, itfaiye, belediyelerin ilgili bölümleri seçim güvenliği için görev yaptı.

Muğla'da 814 bin 986 seçmen 2 bin 638 sandık kuruldu. Muğla'da en fazla seçmen 150 bin 713 seçmen ile Bodrum'da bulunurken, en az seçmenin bulunduğu ilçe 8 bin 499 seçmen ile Kavaklıdere ilçesi oldu. Muğla genelinde seçimlerin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla karada ve denizde önlemler alındı. Muğla Valiliği Koordinesinde gerçekleştirilen seçim güvenliği toplantısında alınan karara göre, 2 bin 430 jandarma, 2 bin 279 polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 70 personel olmak üzere toplam 4 bin 779 personel görev yaptı. Bu arada sağlık sorunu olan veya engeli bulunan vatandaşların sandığa ulaşabilmesi amacıyla 235 sağlık personeli görev yaptı.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı Muğla'da oyların sayım işleri devam ediyor.