Muğla'da Özel İhtiyaç Sahiplerine Ustalık Eğitimi

Engeller ustalıkla aşılıyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Hayatımın Ustasıyım' projesinin yeni etabını 'Engellerimin Ustasıyım' eğitimleriyle başlattı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören proje, bu sefer de özel ihtiyaç sahibi bireyleri ustalaştıracak eğitimler verecek.

'Engellerimin Ustasıyım' adlı proje kapsamında özel bireyler; marangozluk, tesisat ve elektrik alanlarında alacakları eğitimlerle, günlük yaşamlarını kolaylaştıracak beceriler kazanacak. Eğitimler 5 farklı branşta 5 hafta sürecek şekilde planlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Marangozhane Atölye Şefi Ümit Çalışkan, "Eğitimde marangozluk, elektrik, sıhhi tesisat ve boyama atölyesi olarak alanlar bulunmakta. Bu eğitimde engelli bireylerin kendi hayatlarında yaşadığı zorlukları aşmaları, biraz olsun özgüvenlerini kazanmalarını hedefliyoruz. Engelsiz bir hayat yaşamalarını temenni ediyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde Görevli Öğretmen Güzin Şahin, "Engellerimin Ustasıyım projemiz 5 farklı branşta 5 hafta sürecek şekilde atölyeler şeklinde yapılandırıldı. Atölyelerimizde 20 yaş üzeri özel bireylerimiz faydalanacaklar. Bu atölyeler sayesinde motor beceri gelişimi, duygusal gelişim, odaklanma, sabır, işbirliği, yenilikçi düşünme becerileri, bağımsızlaşan becerileri ve en önemlisi özgüven gibi fikirler sağlayacaklar. Burada birlikte arkadaşlarıyla bir ürün ortaya çıkarabilecekler. O yüzden bunları çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 'Hayatımın Ustasıyım' projesinin yeni etabı olan 'Engellerimin Ustasıyım' ile özel ihtiyaç sahibi bireylerimize yepyeni bir alan açtıklarını, onları hayatın tam merkezine aldıklarını, bu proje ile engelleri birlikte kaldıracaklarını açıkladı.