Muğla'da Ramazan ayı gıda denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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Muğla'da Ramazan ayı gıda denetimleri devam ediyor

11.04.2022 15:24
Muğla'da Ramazan ayı gıda denetimleri devam ediyor

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda denetimlerini Ramazan ayında da sürdürüyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda denetimlerini Ramazan ayında da sürdürüyor. Gıda denetimlerini arttıran ekipler üretim alanlarındaki işletmeleri tek tek denetledi. Öncelikli olarak en çok tüketilen ekmek, pide, tatlı ve süt ürünleri gibi gıdaların üretiminin ve satışının yapıldığı işletmelerde denetimler gerçekleştirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak denetimlere ilişkin açıklamasında, "Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tüm ilçelerimizde insan sağlığını korumaya yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Gece gündüz toplumun gıda güvenliğini sağlamak amacıyla görevimizi en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Ramazan ayı ile birlikte denetimlerimizi arttırdık. Gıda kontrol mekanizmasına katkı sunmak ve gıda güvenilirliğini sağlanmasında önemli unsurlardan biri olan Alo 174 Alo Gıda Hattı veya 0 501 174 01 74 whatsapp ihbar hattına şikayetlerini iletebilirler. Bu nedenle tüketicilerin ve vatandaşların konuya duyarlı olmalarını, ihbar mekanizmasını harekete geçirmelerini rica ediyorum. Bizlere bu konuda yardımcı olmaları Muğla'da gıda güvenliğini sağlamamızda önemli rol oynuyor. Kötü niyetli kişilerin sağlığımızla oynamasına izin veremeyiz. Bu konuda duyarlı olan ve destek olan herkese teşekkür ediyor, hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi. - MUĞLA

Muğla'da Ramazan ayı gıda denetimleri devam ediyor
Muğla'da Ramazan ayı gıda denetimleri devam ediyor
Muğla'da Ramazan ayı gıda denetimleri devam ediyor

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Şehit yakınları ve gazilerle iftar Şehit yakınları ve gazilerle iftar Ramazan ayında gıda denetimleri aralıksız devam ediyor Ramazan ayında gıda denetimleri aralıksız devam ediyor

Barış Saylak, Ramazan, Tarım, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muğla'da Ramazan ayı gıda denetimleri devam ediyor - Son Dakika


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