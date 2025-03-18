Muğla'da Ramazan İftarları Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla'da Ramazan İftarları Devam Ediyor

Muğla\'da Ramazan İftarları Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca 13 ilçede iftar yemekleri düzenleyerek vatandaşları bir araya getiriyor. İftar yemeğinin altıncısı Kavaklıdere'de gerçekleştirildi.

18.03.2025 15:02  Güncelleme: 15:04
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Ramazan Ayı nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede iftar yemekleri vermeye, vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Daha önce Bodrum, Ula, Fethiye, Marmaris ve Dalaman'da yapılan iftar yemeklerinin altıncısı Kavaklıdere'de yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi iftar yemeğine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da katıldı. Büyükşehir Belediyesi sırasıyla Milas, Köyceğiz, Datça, Yatağan, Seydikemer, Ortaca ve Menteşe'de de iftar yemeği düzenleyecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, paylaşmanın ayı Ramazan'da 13 ilçede iftar yemeklerinde hemşehrileri ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Mübarek Ramazan akşamında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm ilçelerimizde iftar yemekleri düzenliyoruz. Bu sofralar, bir araya gelmemizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemizi sağlıyor. Aşımızı, ekmeğimizi, lokmamızı paylaşarak kardeşlik duygularımızı güçlendiriyoruz. Bu mübarek akşamda buluşmak, dayanışma içinde olmak ve güzel ülkemizin geleceğine katkı sunmak hepimiz için çok kıymetlidir. Bu akşam bizleri yalnız bırakmayan tüm Kavaklıdere'li hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah Ramazan ayında tuttuğumuz oruçları kabul etsin" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Ramazan İftarları Devam Ediyor - Son Dakika

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