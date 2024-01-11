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Muğla'da Regaib Kandili için özel program düzenlenecek - Son Dakika
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Muğla'da Regaib Kandili için özel program düzenlenecek

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Regaib Kandili dolayısıyla özel programlar düzenlenecek. Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından Beyobası Mahallesi Merkez Camii ve Toparlar Merkez Camii'nde kadınlara yönelik kandil özel programı yapılacak. Ayrıca Köyceğiz Merkez Hacıbey Camii'nde akşam namazından sonra da Kandil özel programı düzenlenecek. Tüm halk davetlidir.

Muğla\'da Regaib Kandili için özel program düzenlenecek
11.01.2024 - 09:59,
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Regaib Kandili için özel program düzenlenecek.

Regaib Kandili dolayısıyla Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından bugün saat 10.30'da Beyobası Mahallesi Merkez Camiinde ve öğleden sonra saat 14.00'da Toparlar Merkez Camiinde kadınlara yönelik kandil özel programı yapılacak olup akşam namazından sonra da tüm camilerde olduğu gibi Köyceğiz Merkez Hacıbey Camiinde Kandil özel programı yapılacak.

Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz Regaib Kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada; "11 Ocak 2024 Perşembe akşamı idrak edeceğimiz Regaib Kandili ile birlikte üç aylara girmiş olacağız. Regaib Kandiliniz ve üç aylarınız mübarek olsun. Programlarımıza tüm halkımız davetlidir" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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