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Muğla'da sazlık yangını

MUĞLA - Muğla'nın Dalaman ve Köyceğiz ilçeleri arasındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın bugün öğle saatlerinde Köyceğiz Gölü yakınında Dalaman Mavi Kaplıca bölgesinde çıktı. Sazlık alandan çıkan dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere hızlıca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.