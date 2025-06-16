Muğla'daki Çimento Fabrikası İmar Planı İptal Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'daki Çimento Fabrikası İmar Planı İptal Davası

16.06.2025 15:47  Güncelleme: 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bayır-Deştin arasında kurulmak istenen çimento fabrikasına ilişkin muğla Büyükşehir Belediyesi'nin imar planı iptaline karşı dava açıldığını duyurdu. Vali Akbıyık, hukuka aykırı durumlar için İdare Mahkemesi'ne başvurduklarını belirtti.

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bayır-Deştin arasında kurulmak istenen çimento fabrikasına yönelik imar planını iptal eden Muğla Büyükşehir Belediyesi işlemine karşı açtıkları davaya ilişkin, "Hukuka aykırı bir husus varsa, İdare Mahkemesi'ne dava açıyoruz. Bizim açımızdan mutat bir durum" dedi.

Muğla Büyükşehir, Menteşe ve Yatağan Belediye Meclisleri, Muğla'nın Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi ile Yatağan ilçesinin Deştin Mahallesi arasında kızılçam ormanlarının olduğu bölgede açılmak istenen, Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesi'ne ilişkin imar planlarının iptaline karar vermişti. Kararla birlikte entegre çimento fabrikası amaçlı imar planlarının tamamı iptal edilmişti.

Muğla Valiliği de Büyükşehir Belediye Meclisi'nin iptal kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 22 Nisan'da İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, belediyeye, delillerin sunulması ve savunma için süre verdi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, valilik binasında düzenlenen toplantıda, davaya ilişkin açıklama yaptı. Hukuka aykırı alınan kararlara karşı dava açtıklarını belirten Vali Akbıyık, şunları söyledi:

"Büyükşehir'in meclis kararları Valiliğe geliyor. Bizim komisyonlarımız var, onlar inceliyor. Hukuka aykırı bir husus varsa, İdare Mahkemesi'ne dava açıyoruz. Konu, alınan kararlarla alakalı. Bizim açımızdan mutat bir durum. Her zaman, her kararda dava açacağız diye bir şey yok. Hukuka aykırı bir şey görüldüğü takdirde, komisyonun değerlendirmesi sonucu böyle bir yola başvuruluyor. Tabii, ana karar, İdare Mahkemelerinin verdiği kararlardır."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İdris Akbıyık, Politika, Ekonomi, Mahkeme, Çevre, Hukuk, Yerel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'daki Çimento Fabrikası İmar Planı İptal Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir’de tarım arazisinde yangın Alevlere müdahale devam ediyor Balıkesir'de tarım arazisinde yangın! Alevlere müdahale devam ediyor
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray’a gideceğini duyunca şaşırdım Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım
Galatasaray’a müjde Barcelona’dan bonservissiz transfer Galatasaray'a müjde! Barcelona'dan bonservissiz transfer
Ole Gunnar Solskjaer’den transfer telefonu: Beşiktaş’a transfer ol Ole Gunnar Solskjaer'den transfer telefonu: Beşiktaş'a transfer ol
Denizli’de feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var Denizli'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var
Bayern Münih Auckland’a acımadı Tam bir deste gol Bayern Münih Auckland'a acımadı! Tam bir deste gol
Fenerbahçe yeni ’’wonderkid’ini Rusya’da buldu: Matvey Kislyak Fenerbahçe yeni ''wonderkid'ini Rusya'da buldu: Matvey Kislyak
Hakan Çalhanoğlu’nun babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: “İnşallah bir gün’’ Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: "İnşallah bir gün''
Trabzon’da yaylaya çıkan 75 kişi kayboldu Trabzon'da yaylaya çıkan 75 kişi kayboldu
İşte saat saat İsrail-İran çatışmaları İşte saat saat İsrail-İran çatışmaları
Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar

15:32
Manisa’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
14:30
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
07:13
İsrail-İran savaşında 4. gün Bilanço her saat ağırlaşıyor
İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor
01:41
Adıyaman’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga 10 yaralı
Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga! 10 yaralı
00:06
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid’e şans dahi tanımadı
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid'e şans dahi tanımadı
23:26
Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100’e konuştu
Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne? Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100'e konuştu
23:18
Fenerbahçe’den ayrılan 2 isim Inter’e imza attı
Fenerbahçe'den ayrılan 2 isim Inter'e imza attı
23:12
Formula 1 Kanada Grand Prix’sinde zafer George Russell’ın
Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın
22:54
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü
22:47
İsrailli futbolcu Ramzi Safuri’nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı
İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı
22:20
İran’dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli’nin yakınına düştü
İran'dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli'nin yakınına düştü
22:17
Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar
Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 17:37:58. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'daki Çimento Fabrikası İmar Planı İptal Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.