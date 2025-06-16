Muğla'daki Çimento Fabrikası İmar Planı İptal Davası

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bayır-Deştin arasında kurulmak istenen çimento fabrikasına yönelik imar planını iptal eden Muğla Büyükşehir Belediyesi işlemine karşı açtıkları davaya ilişkin, "Hukuka aykırı bir husus varsa, İdare Mahkemesi'ne dava açıyoruz. Bizim açımızdan mutat bir durum" dedi.

Muğla Büyükşehir, Menteşe ve Yatağan Belediye Meclisleri, Muğla'nın Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi ile Yatağan ilçesinin Deştin Mahallesi arasında kızılçam ormanlarının olduğu bölgede açılmak istenen, Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesi'ne ilişkin imar planlarının iptaline karar vermişti. Kararla birlikte entegre çimento fabrikası amaçlı imar planlarının tamamı iptal edilmişti.

Muğla Valiliği de Büyükşehir Belediye Meclisi'nin iptal kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 22 Nisan'da İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, belediyeye, delillerin sunulması ve savunma için süre verdi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, valilik binasında düzenlenen toplantıda, davaya ilişkin açıklama yaptı. Hukuka aykırı alınan kararlara karşı dava açtıklarını belirten Vali Akbıyık, şunları söyledi:

"Büyükşehir'in meclis kararları Valiliğe geliyor. Bizim komisyonlarımız var, onlar inceliyor. Hukuka aykırı bir husus varsa, İdare Mahkemesi'ne dava açıyoruz. Konu, alınan kararlarla alakalı. Bizim açımızdan mutat bir durum. Her zaman, her kararda dava açacağız diye bir şey yok. Hukuka aykırı bir şey görüldüğü takdirde, komisyonun değerlendirmesi sonucu böyle bir yola başvuruluyor. Tabii, ana karar, İdare Mahkemelerinin verdiği kararlardır."