Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Pickleball Eğitmen Eğitimi Verildi

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde ilk defa Abide Hasan Nuri Öncüler Huzurevi sakinlerinin de katılımıyla Pickleball eğitmen eğitimi verildi.

Son zamanlarda tenis severlerin rağbet ettiği, dünyada en fazla oynanan branşlardan olmasına rağmen adı fazla duyulmayan Pickleball, MSKÜ'de öğrencilerin yeni gözdesi oldu.

Muğla'da bir ilk olan Pickleball Eğitmen Eğitimi, Uluslararası Pickleball Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Asene Erdinç ve Davut Güngör eşliğinde MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri, Rektörlük Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Muğla'da Pickleballu öğrencilerine tanıtan MSKÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Hatice Dilhun Sukan, "Yeni bir branş olan Pickleball ile Muğla'da neler yapabiliriz, üniversitemize neler katabiliriz düşüncesiyle harekete geçtik. Uluslararası Pickleball Federasyonuna bağlı Türkiye temsilciliği ile iletişime geçtik ve Muğla temsilciliğini aldım. Daha sonra Türkiye temsilcileriyle birlikte Üniversitemizde eğitmen eğitimi düzenledik. Hocalarımız ile birlikte 52 öğrencimiz eğitime katıldı. Güzel bir etkinlik oldu. Huzurevindeki yaşlılarımız antrenman yapıp Pickleball oynuyorlar. Onlarla birlikte etkinliklerimiz de devam edecek. Her hafta Cuma günü bu etkinliğimiz olacak" dedi.

Pickleball hakkında da bilgi veren Öğr. Gör. Hatice Dilhun Sukan, "Aslında bu çok yaygın bir spor. Dünyada hızlı yayıldı ve turnuvalar düzenleniyor. 2028'de olimpiyatlara girme hedefinde olan bir branş. Pickleball kolay oynanan bir spor. Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Üniversitelerde tanıtımı yapılıyor. Eğitmen eğitimleri veriliyor. Sadece fazla duyulan bir branş değil. Her yaşa hitap eden, cinsiyet ayrımı olmayan bir branş. Tekler ve çiftler olarak turnuvalar düzenlenebiliyor. Fiziksel aktivesi etkin bir oyun. Baba ile oğlunun oynayabileceği bir oyun diyebiliriz. En önemlisi sosyalleşmeye çok olumlu etkisi var. Muğla'da ilk defa bir organizasyon düzenlendi. Bizde derslerimizde verilmek üzere bir proje hazırlıyoruz. Muğla ve ilçelerinde yayılması için de projelerimiz olacak" diye konuştu.

Planlanan projelerle ilgili bilgi veren Sukan, "Öğrencilerimiz bu branşı çok sevdi. Her geçen gün adı duyuluyor ve ilgi artıyor. Hem öğrenmesinin kolay olması hem de eğlenceli olması sevilmesini sağlıyor. 19 Mayıs, 23 Nisan gibi özel günlerde bu branşın tanıtılması için turnuvalar planlıyoruz. Ayrıca kırsaldaki okullara gidip öğrencileri bu branşla tanıştırmayı hedefliyoruz. Gelecek vaad eden bir branş olduğu için öğrencilerime bu branşı öneriyorum. Hem öğrencilerimiz için hem de Muğla için güzel olacağını düşünüyorum" dedi.

Pickleball ile farkındalık oluşturacaklarını söyleyen MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Hüseyin Karadağ, "Pickleball ile danışman hocamın yönlendirmesiyle tanıştım. Hocalarım benimle çok ilgilendi. Daha sonra yapabildiğimi gördüm. Bu branş beni hayata bağladı. Arkadaşlarıma bu branşı anlatıyorum. Her branşla ilgileniyorum ama Pickleballda kazandığımı görmek beni mutlu ediyor. Beni daha çok teşvik ediyor. Bu branşı neden engelli bireylere kazandırmayayım diye düşünmeye başladım. Ülkemizde hala içine kapanık, özel ihtiyaçlı bireyler var. İkinci günden itibaren ben yapabiliyorsam diğer engelli bireylere de bu işi aşılayabilirim diye düşündüm. Elimden geldiği kadarıyla ilerletmeye çalışacağım. Bu branşla Türkiye'de çok güzel bir farkındalık oluşturacağımıza inanıyorum" dedi.

Pickleball, iki oyuncunun veya dört oyuncunun, bir taraf topu geri veremeyene veya bir kural ihlali yapana kadar 34 inç yüksekliğindeki bir ağ üzerinde küreklerle delikli, içi boş plastik bir topa vurduğu bir raket veya kürek sporudur. - MUĞLA