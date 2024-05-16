Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nden Dev Karografi Çalışması - Son Dakika
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Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nden Dev Karografi Çalışması

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi\'nden Dev Karografi Çalışması

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında dev bir karografi çalışması gerçekleştirdi. Atatürk ve Gençlik temalı resim çalışması, bin 500 metrekarelik bir alanda yapıldı. Toplam 50 genç katıldığı çalışma, tribünde sergilenecek.

16.05.2024 10:28
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında dev bir karografi çalışması gerçekleştirdi. Atatürk ve Gençlik temalı resim çalışması, bin 500 metrekarelik bir alanda yapıldı.

Toplam 50 metre uzunluğunda olan karografi çalışmasına 50 genç katıldı. Çalışma, önce çizim, ardından boyama aşamaları ile devam etti. Gençler, sportif faaliyetleri temalarını bez üzerine işleyerek görselleştirdi. Bir hafta süren bu çalışma, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda tribünde sergilenecek.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi çalışanı Mehmet Deveci, "Bugün gençlerimiz ile birlikte bir Atatürk çalışması ve 19 Mayıs temalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Toplam 50 gencimiz burada belli gün ve saatlerde çizim çalışması yaptık. Daha sonrasında akredit boyalar ile birlikte çalışmamızı renklendirmiş olduk. Burada gönüllü gençlerin hem tasarımlarını ifade etmesi hem de kendi çizimlerini ortaya koyması özgün bir çalışma oluşturdu. Bu konuda gençlerimize ve Gençlik Spor Bakanlığımıza teşekkür ederiz," dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kamuran İsmail ise, "Ben Gençlik Merkezi'ne yeni katılım sağladım ve katıldığım ilk etkinlik gayet gurur verici ve çok keyif aldığımız bir etkinlik oldu. Bu tarz etkinliklere katılmak isteyen gönüllü arkadaşlarımızı Gençlik Merkezlerine bekliyoruz," ifadesini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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