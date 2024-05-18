Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi\'nden Engellilere Bocce Turnuvası

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, gençlik haftası etkinlikleri kapsamında engelli bireyler için bocce turnuvası düzenledi. Turnuvaya gönüllü gençlerin de katılımıyla kıyasıya mücadeleler yaşandı.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada, özel gereksinimli bireylerin topluma daha fazla karışıp sosyalleşmeleri ve yaşam kalitelerinin artırılması hedeflendi. Bocce sporu, özel gereksinimli çocukların el, göz ve beyin koordinasyonunun gelişmesine destek olurken, aynı zamanda özgüvenlerinin de artmasına katkı sağlıyor.

Turnuvada yer alan özel öğrencilerden Batuhan Çalık, etkinlikle ilgili duygularını paylaşarak, "Bugün bocce turnuvasında olmaktan çok mutluyum. Bizlere bocce sporunu sevdiren Yasemin hocama çok teşekkür ederim" dedi.

Farkındalık oluşturma amacıyla düzenlenen turnuvada, engelli bireyler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de spor yoluyla engellerin aşılabileceğini gösterdi. Etkinlik, katılımcılar ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü ve engelli bireylerin sosyal hayata katılımının önemine dikkat çekildi. - MUĞLA