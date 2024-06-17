Muğla Valiliği Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

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Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla Valiliği tarafından bayramlaşma programı Muğla Valilik Bahçesinde gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programında Muğla Valisi İdris Akbıyık, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin, STK yetkililerinin ve vatandaşların masalarını gezerek bayramlarını kutladı. Bayramlaşma programına, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Milletvekilleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - MUĞLA