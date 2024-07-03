Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yapılan Hazırlıkları Değerlendirdi

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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapılan toplantıda, orman yangınlarıyla mücadelede yapılan hazırlıklar ve çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, ülkemizin ortalamasının altında kalan müdahale süresi ve etkin müdahale yöntemleri sayesinde çıkan orman yangınlarının büyümeden kontrol altına alınmasındaki başarı ele alındı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Yeşil Vatan'ın kahramanlarına teşekkür ederek, "Ülkemizin ortalamasının altındaki müdahale süresi ve etkin müdahale yöntemleri ile orman yangınlarının büyümeden kontrol altına alınmasındaki başarımızda emeği geçen tüm kahramanlarımıza minnettarız" dedi. - MUĞLA