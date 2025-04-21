Muğlaspor'dan Cüneyt Erdan'a Anlamlı İthaf - Son Dakika
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Muğlaspor'dan Cüneyt Erdan'a Anlamlı İthaf

Muğlaspor\'dan Cüneyt Erdan\'a Anlamlı İthaf

Kulüp Başkanı Kıyanç, şampiyonluğu merhum gazeteci Cüneyt Erdan'a ithaf ettiklerini açıkladı.

21.04.2025 17:26
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Muğlaspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, duayen gazeteci ve Muğlaspor sevdalısı merhum Cüneyt Erdan'ı unutmadı. Takımın bu başarısında Cüneyt Erdan'ın ruhunun yanlarında olduğunu ifade eden Kıyanç, şampiyonluk kupasını ve primini Erdan'a ithaf ettiklerini açıkladı.

Başkan Menaf Kıyanç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Biz bu anı, özellikle hafta sonundaki maçtan sonra kupamızı alarak taçlandırmak istiyorduk. Bu süreçte emeği geçen futbolcu kardeşlerimize, teknik heyetimize, yönetim kurulumuza ve bizi destekleyen herkese sonsuz teşekkür ederim"

"Cüneyt benim için çok kıymetliydi"

"Cüneyt, benim için Allah rahmet eylesin, çok kıymetli bir kardeşimizdi. Takım içinde de bu şampiyonluk yolunda onun için oynadık. Bunu futbolcu arkadaşlarımıza da söyledik. Çocuklar formasını açtı, maç sonunda oğlunu aradım ve bu şampiyonluğu ona armağan ettim"

"Cüneyt'e ait prim çocuklarına verilecek"

"Allah izin verirse, buradan da açıklıyorum: Cüneyt'in bu şampiyonlukta da bir primi vardı. Bunu çocuklarına teslim edeceğiz. Bu, bir ödeme ya da borç değil. Onu gerçek bir şampiyon olarak gördüğümüz için yapıyoruz. Kimsenin de bu konuda bilgisi yoktu. Son iç saha maçında kendisine sarıldım, 'Sağlığın nasıl?' diye sordum. 'Çok iyiyim, Muğlaspor kazanıyor, şampiyon oluyor' dedi. Bana söz vermişti, Pazar günü maça gelecekti ama maalesef nasip olmadı"

"Cenazesine katılamadım ama Muğlaspor için federasyondaydım"

"Cenazesine katılamadım çünkü Muğlaspor'un haklarını savunmak için federasyondaydım. Eğer Cüneyt'e sorsalardı, 'Muğlaspor başkanı oraya gitmeli mi?' diye, inanıyorum ki 'Evet, oraya gitsin' derdi. Çünkü Muğlaspor onun için her şeyin üstündeydi. Gönülden bağlıydı"

"Cüneyt gibi değerleri unutmamalıyız"

"Bizler, bu kulübe emek veren, katkı sağlayan kim varsa onları her zaman onurlandırmalıyız. İşimiz bitti dememeliyiz. Hayatları boyunca topluma ne kattılarsa, unutulmamalı. Cüneyt, Muğlaspor için unutulması mümkün olmayan bir isimdi. Allah mekanını cennet eylesin. Bu şampiyonluk onu mutlu etmiştir, buna eminim"

"Cumartesi günü büyük kutlama, ardından şampiyonluk gecesi"

"Şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayacağız. Gerçekten büyük bir hikaye yazdık. Şimdi deşarj olma, halkımızla birlikte sevinme zamanı. Cumartesi günü kupa töreni düzenleyeceğiz. Ardından Kent Meydanı'nda ya da Valilik önündeki heykel alanında bir kutlama planlıyoruz. 15-20 gün sonra da daha geniş kapsamlı bir şampiyonluk gecesi yapmayı düşünüyoruz"

"Bu başarı sadece Menaf'ın değil, Muğla'nın başarısıdır"

"Bu şehri iki yıl içinde Bölgesel Amatör Lig'den 2. Lig'e taşımak, sadece benim değil tüm Muğla'nın başarısıdır. Bu yüzden birlikte yaşama ve başarma kültürünü her alanda sürdürmeliyiz. Muğla, her zaman daha iyilerine layıktır "dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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