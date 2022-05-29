Muharrem İnce: " Terörün kökünü kazımalıyız" - Son Dakika
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Muharrem İnce: " Terörün kökünü kazımalıyız"

29.05.2022 18:28
Muharrem İnce: " Terörün kökünü kazımalıyız"

Memleket Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanlığı, Muharrem İnce'nin katılımıyla açıldı.

Memleket Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanlığı, Muharrem İnce'nin katılımıyla açıldı. Tören öncesinde konuşan İnce, Türkiye'nin olası sınır ötesi harekatını destekleyeceklerini belirterek, "Terörün kökünü kazımalıyız" dedi.

Memleket Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanlığı Parti Genel Başkanı Muharrem İnce'nin katılımıyla Adnan Kahveci Mahallesi'nde açıldı. Açılışa çok sayıda partili katılırken, tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Açılışta konuşma yapan İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacağız sözlerini eleştirdi "Dün Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış Demirtaş ve Kavala'yı serbest bırakılmasını istiyorsanız bize oy verin diyor. Biz bu anlayışın değişmeni gerektiğini savunuyoruz. Biz bağımsız Türk adaletine güveniyoruz. Biz geldiğimiz zaman bağımsız mahkemeler kurarak oralarda yargılayacağız onlar kararı verecek" şeklinde konuştu.

"Terörü kazımalıyız"

Açılış töreni sonrasında ilçe binasını gezen ve partililerle hatıra fotoğrafı çektiren İnce, terörle mücadele vurgusu yaparak "Bizim tarafımız belli, Ankara'dır. Terörün kökünü kazımalıyız. Bu konuda her zaman desteğimiz sürecek" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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