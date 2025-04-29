Muhasebecilerden Vergi Süresi Tepkisi - Son Dakika
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Muhasebecilerden Vergi Süresi Tepkisi

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Şanlıurfa'daki mali müşavirler, kurumlar vergisi beyan süresinin uzatılmayacağına itiraz etti.

29.04.2025 17:26
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(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kurumlar vergisi beyanname verme süresinin uzatılmayacağına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Şanlıurfa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Karadağ, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Tüm kamuoyunun malumu olduğu üzere, Nisan ayında Ramazan Bayramı nedeniyle resmi tatil ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilen idari izin sürelerinin uzatılması nedeniyle 6 Nisan 2025 gününe kadar fiilen çalışılamamış olması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatile denk gelmesi, ekonomimizin önemli bir bölümünü oluşturan İstanbul ilinde 23 Nisan günü ve akabinde yaşanan deprem ve çok sayıdaki artçı sarsıntıları nedeniyle, İstanbul ve çevre illerindeki işletmelerimizin mali işler birimleri ve beyannamelerin hazırlanmasında hizmet veren muhasebe meslek mensuplarımızın fiili çalışma sürelerinde önemli aksamalar yaşanmıştır. Bir yandan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (28 Nisan), KDV beyannamesi (28 Nisan) gibi aylık rutin işlemlerin süresinde tamamlanması için çalışılması gerekir iken bir yandan da kurumlar vergisi beyannamesi ile uğraşan meslek camiamız, gerçekten insani şartlarda çalışma imkanını yitirmiştir."

Kaynak: ANKA

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