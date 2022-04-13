Muhtar Açıkgöz: "Ramazan ayında eller yardıma uzandı" - Son Dakika
Üye Girişi

Muhtar Açıkgöz: "Ramazan ayında eller yardıma uzandı"

13.04.2022 10:34
Muhtar Açıkgöz: "Ramazan ayında eller yardıma uzandı"

Eskişehir Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, vatandaşların Ramazan ayı dolayısıyla yaptıkları yardımlar sayesinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünün güldüğünü söyledi.

Eskişehir Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, vatandaşların Ramazan ayı dolayısıyla yaptıkları yardımlar sayesinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünün güldüğünü söyledi.

Ramazan ayının gelmesiyle muhtarların kapısı hayırsever ve ihtiyaç sahipleri tarafından çokça çalınmaya başlandı. Özellikle ihtiyaç sahibi nüfusun yoğun olduğu mahallelerden biri olan Yeşiltepe'de Ramazan ayında yüzler güldü. Konuyla ilgili konuşan Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, yardımseverlerin Ramazan ayı dolasıyla muhtarlığı ziyaret ettiğini söyledi. Yardımsever vatandaşların muhtarlık aracılığıyla çok sayıda ihtiyaç sahibine el uzattığını belirten Açıkgöz, yardımda bulunan herkese teşekkür etti.

"Binlerce vatandaşımız Ramazan ayını rahat geçiriyor"

Gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında ulaştırıldığını ifade eden Açıkgöz, "Ramazan ayı dolayısıyla çok sayıda yardım etmek isteyen vatandaşlar kapımızı çaldı. Bazı vatandaşlar, hazırladıkları erzak paketlerini bırakırken, nakit destekte bulunan da çok oldu. Marketlere ait alışveriş kartları da bırakanlar oldu. Bu sayede yüzlerce haneye yardım ulaştı. Buda binlerce vatandaşımızın Ramazan ayını rahat geçirmeleri demek. Mahalle sakinlerimiz mutlu olduğu zaman bizim de yüzümüz gülüyor. Mahallemizde yardıma muhtaç her vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Yardımlar devam edecek. Ben özellikle bizlere katkı sağlayan tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayda sofralarda yüzler güldü" dedi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Doğa tutkunlarından iftar-doğa temalı yürüyüş Doğa tutkunlarından iftar-doğa temalı yürüyüş

Eskişehir, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muhtar Açıkgöz: 'Ramazan ayında eller yardıma uzandı' - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Sahurda işe çıkan taksici, evinin önüne park ettiği aracını yerinde bulamadı! 3 kişi birlik olup çalmışlar
10:32 Umutları da evleri de kül oldu! Tüp bebek tedavisi için biriktirdikleri para çıkan yangınla birlikte yok oldu
10:29 Açık kalan fırın kapısını fark eden 2 genç kız kasadan sadece 200 lira çaldı
10:26 Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü açık artırmada satıldı! Geliri sokak hayvanlarına adandı
10:03 Sadık köpek sahibini korumak için ayıya saldırdı! O anlar saniye saniye kamerada
09:47 Alexander Sörloth Beşiktaş'a geliyor! Ayrılan bütçe dudak uçuklattı
09:44 Kozmetikçi holding patronu uyuşturucu baronu çıktı! Kolombiya'dan gelen 111 kilo kokain, film gibi operasyonla yakalandı
09:43 Karnı burnunda Rihanna, kamera karşısına geçti! Takipçileri iç çamaşırsız pozları beğeni yağmuruna tuttu
23:57 Köpek, teravihe gelen adamın ayakkabısını çalınca tatlı kovalamaca yaşandı! İşte o anlar
09:20 Antalya'nın hocası Nuri Şahin'e sarı kırmızı yollar görünüyor: Metin Öztürk seçilirse, listesinde Şahin var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 10:41:45. #1.11#
SON DAKİKA: Muhtar Açıkgöz: "Ramazan ayında eller yardıma uzandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement