Muhtardan ailelere yürek ısıtan hediye - Son Dakika
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Muhtardan ailelere yürek ısıtan hediye

02.03.2022 09:23
Muhtardan ailelere yürek ısıtan hediye

Sivas'ın Gürün ilçesinde Karayar Mahallesi muhtarı Sadık Karapınar, yürek ısıtan bir çalışmaya imza attı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde Karayar Mahallesi muhtarı Sadık Karapınar, yürek ısıtan bir çalışmaya imza attı.

Muhtar Karapınar pandemi nedeniyle birbirinden uzak kalan ve bebeği olan aileleri kimsenin ziyaret edememesinden dolayı bir fikir geliştirdi. Karapınar, hem halk eğitime destek olmak hem de ailelerin yüzünü bir nebze olsa güldürmek için el emeği ile yapılan beşikler aldı. Muhtar Sadık Karapınar beşikleri yeni çocukları olan ailelere hediye etti. Aileler ise bu davranış karşısında mutlu oldular.

Halk eğitime de destek oluyor

Muhtar Sadık Karapınar, "2009'dan 2022'ye kadar muhtarlığımız devam ediyor. Mahalle halkına teşekkür ediyorum. Pandemiden dolayı kimse kimseye gidip gelemiyor. İnsanlar birbirinden uzaklaştı. Çocuğu olanı bile kimse görmeye gidemiyor. Benimde aklımdan ufak bir hediye fikri geçti. Halk eğitimden bir hocamla görüştüm. Beşik, salıncak gibi bir şey yaptıklarını söyledi. Hem halk eğitime faydalı olsun hem de mahallede çocuğu olanlara hediye etmek çok uygun olur dedi. Bende bunu uygun gördüm. Bundan sonra hediyelerimiz sürekli devam edecek inşallah" dedi. - SİVAS

Muhtardan ailelere yürek ısıtan hediye
Muhtardan ailelere yürek ısıtan hediye

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Pandemi, Muhtar, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muhtardan ailelere yürek ısıtan hediye - Son Dakika


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