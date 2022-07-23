Muhtarlara aile ve madde bağımlılığı eğitimi - Son Dakika
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Muhtarlara aile ve madde bağımlılığı eğitimi

23.07.2022 12:27
Muhtarlara aile ve madde bağımlılığı eğitimi

Kütahya'da Uyuşturucu ile Mücadele Birimi (UMER) tarafından muhtarları "Aile ve Madde ağımlılığı" eğitimi verildi.

Kütahya'da Uyuşturucu ile Mücadele Birimi (UMER) tarafından muhtarları "Aile ve Madde ağımlılığı" eğitimi verildi.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden UMER, "Aile ve madde bağımlılığı" eğitimi için muhtarlarla bir araya gelerek hem eğitim hem de toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda mahalle sakinlerine yönelik verilecek eğitim ve önleme çalışmaları ile ilgili muhtarlarla fikir alışverişinde bulunan UMER, ortaokul düzeyindeki çocuklarımızla başlattığı 'Madde bağımlılığı' eğitiminin diğer aşaması olan aileler ile mahalle kültürü ile birlikte gelen madde bağımlılığı konusunda ebeveynlerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhtarlara aile ve madde bağımlılığı eğitimi - Son Dakika

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