Muhtarlara Farkındalık Semineri

Muş'un Bulanık ilçesinde muhtarlara yönelik düzenlenen seminerde, aile içi şiddet ve erken yaşta evliliklerle mücadele konularında farkındalık oluşturuldu.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bulanık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, muhtarlara yönelik "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet ile Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele" konulu farkındalık semineri düzenlendi.

Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, ilçe merkezi ve köylerde görev yapan muhtarlar katıldı. Programda, aile içi şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve erken yaşta evliliklerle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik sunumlar yapıldı.

Uzman personel tarafından verilen eğitimlerde, muhtarların mahalle ve köylerdeki rolleri ve sorumlulukları vurgulanarak, şiddet vakalarında ihbar ve yönlendirme mekanizmalarının nasıl işletileceği hakkında bilgilendirme yapıldı. - MUŞ