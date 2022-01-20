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"Muhtarlarımız, mahallelerdeki gözümüz ve sesimizdir" - Son Dakika

"Muhtarlarımız, mahallelerdeki gözümüz ve sesimizdir"

20.01.2022 14:29
"Muhtarlarımız, mahallelerdeki gözümüz ve sesimizdir"

Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret etti.

Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret etti. Ziyarette Dernek Başkanı Mandal, Başkan Işık'a desteklerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

2021 yılında mahallelere yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret eden Muhtarlar Derneği Başkanı ve Siner Mahallesi Muhtarı Kadir Mandal ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Işık'a teşekkür etti.

Dernek Başkanı Mandal ziyarette Başkan Işık'ın hizmetlerinin artarak devam ettiğini ifade ederek, "Belediye Başkanımız tüm sorunlarımızla her yıl olduğu gibi 2021 yılında da yakından ilgilenmiştir. Mahallelerimize ve muhtarlarımıza verdiği destek ve hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Başkanımız, her zaman muhtarlara önem veren ve bizlerin yanında olan bir başkan. Bizde muhtarlar olarak Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık'ın yanındayız. 2021 yılına mahallelerimizde güzel çalışmalar yaptı. Taleplerimizi dinleyen ve talepleri yerine getiren başkanımıza muhtarlar ve mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise, "Muhtarlarımız bizim için önemli. Mahallelerimizdeki gözümüz ve sesimiz muhtarlarımızdır. Göreve geldiğimiz günden itibaren muhtarlarımızla uyum içerinde çalıştık. 2021 yılında da bu uyumlu birlikteliğimiz çalışmalarımıza yansıdı. Bu yıl ve gelecek yıllarda da mahalle muhtarlarımızla birlikte ortak akılla yapımına karar verdiğimiz hizmetlerimiz devam edecektir" dedi. - KÜTAHYA

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Alim Işık, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Muhtarlarımız, mahallelerdeki gözümüz ve sesimizdir' - Son Dakika


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