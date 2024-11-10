Munzur Dağları'nda Yaban Keçileri Göçte

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Munzur Dağlarında göç yoluna koyulan yaban keçileri böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da zirvesi karla kaplanan 3300 rakımlı Munzur Dağlarında göç yoluna koyulan yaban keçileri görüntülendi.

Koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri yılın her döneminde Munzur Dağlarının belirli noktalarını mesken tutuyor. Mevsime bağlı zirvelerden alçak kesimlere inen keçiler kış aylarına yaklaşırken göç yoluna koyuluyor. Göç yolunda karlı zirvelere çıkan yaban keçileri görüntülendi.

Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.