Muradiye'de 40 Bin Fidan Dağıtımı - Son Dakika
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Muradiye'de 40 Bin Fidan Dağıtımı

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Van Valiliği, Muradiye'de 40 bin meyve fidanı dağıtarak yeşil bir gelecek hedefliyor.

21.03.2025 18:04
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Van'ın Muradiye ilçesinde 40 bin fidan dağıtımı yapıldı

VAN - Van Valiliği tarafından yürütülen "Fidan Projesi" kapsamında Muradiye ilçesinde çiftçilerle 40 bin adet meyve fidanı dağıtıldı.

Van'da son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık, sulak alanlardan uzak bölgelerdeki ağaçların kurumasına neden olurken şehir merkezi ve ilçeler ormanlık alanlardan yoksun bir hale dönmeye başladı. Van Valiliği, şehir merkezi ve tüm ilçelerde ağaçlandırma çalışmalarını kapsayan bir fidan projesi başlattı. Daha yeşil ve sağlıklı bir gelecek hedefiyle yürütülen proje kapsamında, Muradiye ilçesine gönderilen fidanlar çiftçilere dağıtıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla toplam 40 bin adet fidan toprakla buluşturulmaya hazır hale getirildi.

"40 bin adet fidan dağıttık"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak, "Bugün burada fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Van Valiliğimizin projelerinden biri olan 'Van Meyve ve Fidan Projesi' kapsamında 40 bin adet fidan dağıttık. Fidanlarımız arasında her çeşit mevcut. Deneme amaçlı fidanlarımızın zamanında toprakla buluşması için hafta içi ve hafta sonu açık olacağız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu Kapsamda bu projeyi hayata geçiren Van Valimiz Ozan Balcı'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

İlçede ikamet eden vatandaşlar ise, fidan projesinin Van için anlamlı bir çalışma olduğunu, bu çalışmalar nedeniyle Van Valiliği ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muradiye'de 40 Bin Fidan Dağıtımı - Son Dakika

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