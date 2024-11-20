Muradiye\'de Eğitimde Yeni Dönem

Yerel

Muradiye'de eğitim çıtası yükseliyor

VAN - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Muradiye Öğrenim Birimi çalışmalarıyla ilçenin eğitim çıtası yükselmeye devam ediyor.

Van Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Muradiye Öğrenim Birimi'ni ziyaret etti. Kaymakam Aydoğan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aydoğan, "Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, yıllardır Muradiye'de eğitim hizmeti vermeye devam ediyor. 2024-2025 eğitim-öğretim dönemine de güçlü bir başlangıç yapan vakıf, açılış etkinliği ve çocuklarımızın atölyelerini ziyaret etmek amacıyla özel bir program düzenledi. TEGV, bu eğitim döneminde 500 öğrencimize, 50 gönüllümüzle birlikte farklı atölyelerde eğitim imkanı sunuyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ziyaretle gönüllülerimize katkılarından dolayı teşekkür ettik. Ayrıca, bu tür faaliyetlerin çocuklarımızın gelişimine ve eğitim imkanlarının artmasına önemli katkı sağladığı bilgisini aldık. İlçemizde bu fırsatları sunan Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

"500'ün üzerinde gönüllümüze ulaştık"

TEGV Muradiye Öğrenim Birimi Yöneticisi Buket Müjde ise, "Muradiye Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 23 yıla yakın bir süredir yoğun bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Amacımız, çocuklarımızın okul eğitimine destek sağlarken onları bir birey olarak hayata hazırlamak. Bu süreçte 30 binden fazla çocuğumuza ve 500'ün üzerinde gönüllümüze ulaştık. Bu yıl da 500'ün üzerinde çocuk ve 50'nin üzerinde gönüllümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğretmen, memur, üniversite öğrencisi gibi farklı kesimlerden gönüllülerimiz, çocuklarımızın gelişimine destek olmak için bizimle birlikte çalışıyor. Çocuklarımız ise bireysel olarak veya okul gruplarıyla TEGV etkinliklerine katılıyor. Bugün de ilçe kaymakamımız, ilçe jandarma komutanımız, ilçe emniyet müdürümüz ve ilçe milli eğitim şube müdürümüz etkinlik alanlarımızı ziyaret etti. Etkinlik odalarına girerek çocuklarımızla sohbet ettiler ve etkinlikler hakkında bilgi aldılar. İngilizce etkinlikler, Algo Dijital çalışmaları, Düşler Atölyesi ve okuma etkinlikleriyle dolu bir gün geçirdiler. Programın sonunda, çocuklarımız misafirlerimize kendi çalışmalarından hediyeler sunarak teşekkür etti. Gün, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Katılımlarından dolayı tüm misafirlerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Ziyarette Kaymakam Melih Aydoğan'a İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Çatal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Ömer Üresin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhsin Demir katıldı.