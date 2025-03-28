Muradiye'de Kütüphane Haftası coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muradiye'de Kütüphane Haftası coşkusu

Muradiye'de Kütüphane Haftası kapsamında 300 kişi kitap okuma etkinliği düzenlendi.

28.03.2025 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Muradiye'de Kütüphane Haftası kutlanıyor

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde 61'inci Kütüphane Haftası kapsamında veli ve öğrencilerden oluşan 300 kişilik bir grup, kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek adına kitap okudu.

Muradiye Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, bebek ve çocuk kütüphanesi bahçesinde ilçe sakinlerinin yoğun katılımıyla Kütüphane Haftası kutlama etkinlikleri devam ediyor. Etkinliklerle ilgili konuşan Kütüphane Müdürü Serdar Baş, bu yıl Kütüphaneler Haftası'nı 'üreten kütüphaneler' ana teması ile kutlayacaklarını dile getirerek, "Kütüphane Haftası her yıl mart ayının son pazartesi gününden itibaren bir hafta boyunca kutlanır. Biz de Muradiye İlçe Halk Kütüphanesi ve Muradiye Bebek ve Çocuk Kütüphanesi olarak değişik etkinliklerle Kütüphane Haftası'nı kutlayacağız" dedi.

İlçede kitap sayısının iki katına çıktığını söyleyen Baş, "Şu an kütüphanemizin kitap sayısı 38 bin 85. Aynı zamanda Muradiye Bebek ve Çocuk Kütüphanemizde de yaklaşık 6 bin 500 kitabımız var. Tplamda 45 bine yakın kitabımız mevcut. Van Valimiz Ozan Balcı, yaklaşık 20 bine yakın büyük bir kitap desteği ile kitap sayımızı iki katına çıkardı. Bu sayede bize gelemeyen öğrencilere ve köy okullarına kitaplarımızı ödünç olarak götürüp 15 gün içerisinde tekrar değiştirerek bu şekilde sirkülasyonu sağlayarak okurları kitapla buluşturuyoruz. Herkesin Kütüphane Haftası'nı kutluyor, bol ve keyifli bir okuma yılı diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kütüphane Haftası, Etkinlikler, Muradiye, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muradiye'de Kütüphane Haftası coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşımlar Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar
Trump, Beyaz Saray’da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi
Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü
Bayramda hava nasıl olacak Peş peşe uyarı geldi, sel riski var Bayramda hava nasıl olacak? Peş peşe uyarı geldi, sel riski var
Bankalarda yeni dönem Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi
Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı

19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
19:19 Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:43 EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
08:38 Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı
08:31 Bankalarda yeni dönem Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi
08:19 Bayramda hava nasıl olacak Peş peşe uyarı geldi, sel riski var Bayramda hava nasıl olacak? Peş peşe uyarı geldi, sel riski var
08:18 Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü
08:02 Trump, Beyaz Saray’da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi
08:00 Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşımlar Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 20:22:16. #7.12#
SON DAKİKA: Muradiye'de Kütüphane Haftası coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement