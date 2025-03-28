Muradiye'de Kütüphane Haftası coşkusu

- Muradiye'de Kütüphane Haftası kutlanıyor

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde 61'inci Kütüphane Haftası kapsamında veli ve öğrencilerden oluşan 300 kişilik bir grup, kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek adına kitap okudu.

Muradiye Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, bebek ve çocuk kütüphanesi bahçesinde ilçe sakinlerinin yoğun katılımıyla Kütüphane Haftası kutlama etkinlikleri devam ediyor. Etkinliklerle ilgili konuşan Kütüphane Müdürü Serdar Baş, bu yıl Kütüphaneler Haftası'nı 'üreten kütüphaneler' ana teması ile kutlayacaklarını dile getirerek, "Kütüphane Haftası her yıl mart ayının son pazartesi gününden itibaren bir hafta boyunca kutlanır. Biz de Muradiye İlçe Halk Kütüphanesi ve Muradiye Bebek ve Çocuk Kütüphanesi olarak değişik etkinliklerle Kütüphane Haftası'nı kutlayacağız" dedi.

İlçede kitap sayısının iki katına çıktığını söyleyen Baş, "Şu an kütüphanemizin kitap sayısı 38 bin 85. Aynı zamanda Muradiye Bebek ve Çocuk Kütüphanemizde de yaklaşık 6 bin 500 kitabımız var. Tplamda 45 bine yakın kitabımız mevcut. Van Valimiz Ozan Balcı, yaklaşık 20 bine yakın büyük bir kitap desteği ile kitap sayımızı iki katına çıkardı. Bu sayede bize gelemeyen öğrencilere ve köy okullarına kitaplarımızı ödünç olarak götürüp 15 gün içerisinde tekrar değiştirerek bu şekilde sirkülasyonu sağlayarak okurları kitapla buluşturuyoruz. Herkesin Kütüphane Haftası'nı kutluyor, bol ve keyifli bir okuma yılı diliyorum" şeklinde konuştu.