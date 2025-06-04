Murat Acar'dan Öğrencilere Unutulmaz Bursa Gezisi - Son Dakika
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Murat Acar'dan Öğrencilere Unutulmaz Bursa Gezisi

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04.06.2025 14:52
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Murat Acar\'dan Öğrencilere Unutulmaz Bursa Gezisi
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Oltulu iş insanı Murat Acar, 10 öğrenci ve 4 öğretmeni Bursa'da ağırladı, keyifli anılar bıraktı.

Oltulu iş insanı Murat Acar'dan öğrencilere unutulmaz Bursa gezisi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinden Bursa'ya uzanan anlamlı bir misafirlik örneği yaşandı. Oltu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan 10 öğrenci ve 4 öğretmen, Oltulu hayırsever iş insanı Murat Acar'ın davetiyle üç gün boyunca Bursa'da ağırlandı.

Tüm ulaşım ve konaklama masraflarını üstlenen Murat Acar, eşi ve oğlu ile birlikte kafileyi hava alanında çiçeklerle karşılayıp gezi boyunca rehberlik ederek öğrencilere unutamayacakları bir gezi hediye etti. Gezi kapsamında çocuklar, Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti; hayvanat bahçesini gezerek daha önce hiç görmedikleri hayvanları yakından tanıdı. Luna Park'ta gönüllerince eğlenen öğrenciler, keyifli anılarla dolu üç gün geçirdi.

Devlet yetkililerinden yakın ilgi

Oltulu öğrencilerin Bursa ziyareti sırasında devlet büyüklerinden de özel ilgi gördüler. Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, öğrencileri makamında ağırlayarak çeşitli hediyeler takdim etti. Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ise hem çocukların konaklamasını sağladı hem de sandal gezisi organize ederek unutulmaz bir deneyim yaşattı. Aksoy da öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Bursa Şehir Hastanesi Bölüm Müdürü Güven Acar da hemşehrilerini yalnız bırakmadı. Öğrencileri ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler sunan Acar, bu anlamlı buluşmaya katkıda bulundu.

Oltulu iş insanı Murat Acar, yaptığı açıklamada, "İlçemizden çıkan çocuklarımızın dünyayı tanıması, yeni yerler görüp ufuklarının açılması benim için büyük mutluluk. Onların gözlerindeki heyecan her şeye değer" dedi.

Oltu Mehmet Akif Ersoy İlk okulu Müdürü Salih Yeşilyurt Bursa İl Emniyet Müdürü Dr.Sabit Akın Zaimoğlu'na, Bursa Gençlik Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ve Murat Acar'a Oltu Taşı tesbihi hediye etti. Geziye katılan öğrenciler ve öğretmenler, misafirperverlikleri ve destekleri için başta Murat Acar olmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürü Akın Zaimoğlu, Bursa Gençlik ve Spor müdürü Rahmi Aksoy, Güven Acar ve tüm hemşerilerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Murat Acar'dan Öğrencilere Unutulmaz Bursa Gezisi - Son Dakika

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