Murat Atılgan Ortaokulu, eski günlerine dönüyor - Son Dakika
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Murat Atılgan Ortaokulu, eski günlerine dönüyor

Murat Atılgan Ortaokulu, eski günlerine dönüyor

Eskişehir'de bulunan Murat Atılgan Ortaokulu, yapılan tadilat çalışmaları ve yönetim değişiklikleri sonrasında eski günlerine dönmeye başladı. Okulda öğrencilerin daha kaliteli eğitim almalarını sağlayacak ortam oluşturuldu ve sosyal, kültürel ve sportif çalışmalara ağırlık verildi. Öğrenciler, tiyatro, müzik grupları ve halk dansları çalışmaları ile desteklenerek çevre bilinci ve sosyal sorumluluk projeleri konusunda eğitim aldılar. Ayrıca, okul öğrencileri sportif alanda birçok derece elde etti.

27.02.2024 11:54  Güncelleme: 11:57
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Eskişehir'de bir zamanlar kayıt yaptırmak için sıraya girilen Murat Atılgan Ortaokulu, eski günlerine dönmeye başladı.

Şehir merkezinde 1967 yılında eğitim öğretim hayatına başlayan 1200 öğrenciye ve 90 personele sahip köklü okullarından Murat Atılgan Ortaokulu'nda, yapılan bu yıl ki tadilat çalışmaları sonrasında eski günlerine döndü. Bir zamanlar kayıt yaptırmak için velilerin sıraya girdiği okul bir dönem bu ilgiden uzak kaldı. Okulda yönetim ve eğitim kadrosunda yapılan değişiklikler sonrasında öncelikle tadilat çalışmalar başladı. Tamamlanan tadilat sonrasında öğrencilerin daha kaliteli eğitim almalarını sağlayacak ortam oluşturuldu. Okul Müdürü Halil Turhan, ve yönetimi daha sonra çocuklar için sosyal, kültürel ve sportif çalışmalara ağırlık verdi. Tiyatro, müzik grupları ve halk dansları çalışmaları ile desteklenen öğrenciler, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gruplar kurarak çevre bilincini geliştirmeden, hayvan haklarına, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktan, yaşlı bakım evlerine ve daha birçok konuda toplum içerisinde çalışmalarını yapılıyor. Sportif alanda daha belli branşlarda Eskişehir birinciliği, ikinciliği ve Türkiye ikinciliği derecelerini okul öğrencileri kazandı. . - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

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