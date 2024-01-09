Murat Kanyonu'nda küresel ısınmaya farkındalık yürüyüşü

AĞRI - Bazid Dağcılık Kulübü üyeleri, küresel ısınmaya dikkat çekmek amasıyla Murat Kanyonu'nda yürüyüş yaptı.

Bazid Dağcılık Doğa Sporları Spor Kulübü, 2024 yılının ilk doğa yürüyüşünü Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve kilometrelerce uzunluğa sahip olan Murat Kanyonu'nda gerçekleştirdi. Küresel ısınma ve doğa tahribatına dikkat çekmek için yaptıkları doğa yürüyüşleri tanınan kulüp, Diyadin Millet Bahçesi'nden başlayıp Köprü Kaplıcasına kadar yürüyüş yaparak farkındalık oluşturdular.