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Murat Kanyonu'nda küresel ısınmaya farkındalık yürüyüşü - Son Dakika
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Murat Kanyonu'nda küresel ısınmaya farkındalık yürüyüşü

Bazid Dağcılık Kulübü üyeleri, küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla Murat Kanyonu'nda yürüyüş yaptı. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşü, kulübün küresel ısınma ve doğa tahribatına dikkat çekme çabalarını desteklemektedir.

09.01.2024 - 12:33,
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Murat Kanyonu'nda küresel ısınmaya farkındalık yürüyüşü

AĞRI - Bazid Dağcılık Kulübü üyeleri, küresel ısınmaya dikkat çekmek amasıyla Murat Kanyonu'nda yürüyüş yaptı.

Bazid Dağcılık Doğa Sporları Spor Kulübü, 2024 yılının ilk doğa yürüyüşünü Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve kilometrelerce uzunluğa sahip olan Murat Kanyonu'nda gerçekleştirdi. Küresel ısınma ve doğa tahribatına dikkat çekmek için yaptıkları doğa yürüyüşleri tanınan kulüp, Diyadin Millet Bahçesi'nden başlayıp Köprü Kaplıcasına kadar yürüyüş yaparak farkındalık oluşturdular.

Murat Kanyonu\'nda küresel ısınmaya farkındalık yürüyüşü
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Murat Kanyonu'nda küresel ısınmaya farkındalık yürüyüşü - Son Dakika
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