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Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi

14.02.2022 13:21

- Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Muratdağı Termal Kayak Merkezi Tesisleri, kayakseverlerin akınına uğruyor.

- Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Muratdağı Termal Kayak Merkezi Tesisleri, kayakseverlerin akınına uğruyor.

Açılısından bu yana en yoğun günlerinden birini yaşayan Gediz Muratdağı Termal Kayak Merkezi, 23 Ocak'ta kar kalınlığının istenilen seviyede olmasıyla sezonu açtı. Her yaştan sporcu ve ailelerinin ilgi gösterdiği kayak merkezinde büyükler doyasıya kayarken, küçük çocuklar ise kızaklarla eğlendi. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlardan kimi çocuklarını kızaklarla kaydırırken, bazıları da eğitmenlerden kayak yapmanın püf noktalarını öğrendi.

50 senedir Kütahya'da yaşadıklarını ve ilk defa Muratdağına geldiklerini ifade eden Metin Çağlar, "Böyle bir kayak merkezinin bulunması bizler için çok büyük mutluluk. Herkesi Muratdağı Termal Kayak Merkezine bekliyoruz" diye konuştu.

Muhtemel kaza ve yaralanmalara karşı hazır bekletilen 112 ve UMKE ekibi ise, "Muratdağı Termal Kayak Merkezinde 112 ve UMKE ekibi olarak vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde kayak yapabilmeleri için buradayız. Tüm vatandaşlarımızı buraya bekleriz" şeklinde konuştular.

23 Ocak'ta sezonu açtıklarını belirten Muratdağı Termal Kayak Merkezi Sorumlu su Ayhan Keskin, "Kütahya, Uşak, Bursa, İzmir, İstanbul'dan bugün çok ciddi bir talep var. Sömestr tatilinde çok ciddi sayıda misafirimiz vardı. Kayak eğitimimiz ücretsiz. Konaklama konusunda misafirlerimiz Bungalov evlerde kalıyorlar, kayak eğitimlerini alıyorlar. Tesisimizin büyümesiyle, daha fazla yatırımlarla çok daha iyi seviyeye geleceğimizi düşünüyorum. Bütün misafirlerimizi kayak merkezimize bekliyoruz" dedi.

Hafta içi ve hafta sonu tesisler akşam saatlerine kadar misafirlerine hizmet verirken kayak sporunun yanında termal su keyfini de misafirlerine sunmaya devam ediyor.

Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi
Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi
Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi

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Kayak Merkezi, Kütahya, Termal, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muratdağı Termal Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi - Son Dakika


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