Muratpaşa\'ya \'Erişilebilirlik Belgesi\'

Muratpaşa Belediyesi, engelli bireylerin kamusal alanlara güvenli, bağımsız ve eşit erişimini esas alan çalışmalarıyla Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazandı. Antalya Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından verilen belge, Valilikte düzenlenen törenle takdim edildi.

Antalya Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından il genelinde 2 bin 319 bina, açık alan ve toplu taşıma aracı denetlendi. Denetimler sonucunda, erişilebilirlik standartlarını karşılayan kurum ve kuruluşlara belgeleri verildi. Binalar, açık alanlar, ulaşım ve bilgilendirme hizmetlerinin engelli bireyler tarafından güvenli, bağımsız ve eşit şekilde kullanılmasını hedefleyen çalışmalar kapsamında Muratpaşa Belediyesi de kriterleri eksiksiz karşılayan kurumlar arasında yer aldı.

Engellilere yönelik hizmetler denetlendi

Denetlenen uygulamalar arasında Muratpaşa Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Kafe, görme engelliler için roman, masal ve EKPSS kitaplarının gönüllü olarak seslendirildiği "Kitaplar Konuşuyor" Ses Kayıt Stüdyosu, parklar ve işletmelerde engellilerin günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik özel tasarım banklar ve engelli rampaları ile Yaşlı Evleri yer aldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Muratpaşa Belediye Başkanvekili Canan Keleş katıldı. - ANTALYA