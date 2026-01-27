Muratpaşa'ya 'Erişilebilirlik Belgesi' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Muratpaşa'ya 'Erişilebilirlik Belgesi'

Muratpaşa\'ya \'Erişilebilirlik Belgesi\'
27.01.2026 12:08  Güncelleme: 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi, engelli bireylerin kamusal alanlara güvenli ve bağımsız erişimini sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalarla Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazandı. Törende bu belge, Antalya Valiliği tarafından takdim edildi.

Muratpaşa Belediyesi, engelli bireylerin kamusal alanlara güvenli, bağımsız ve eşit erişimini esas alan çalışmalarıyla Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazandı. Antalya Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından verilen belge, Valilikte düzenlenen törenle takdim edildi.

Antalya Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından il genelinde 2 bin 319 bina, açık alan ve toplu taşıma aracı denetlendi. Denetimler sonucunda, erişilebilirlik standartlarını karşılayan kurum ve kuruluşlara belgeleri verildi. Binalar, açık alanlar, ulaşım ve bilgilendirme hizmetlerinin engelli bireyler tarafından güvenli, bağımsız ve eşit şekilde kullanılmasını hedefleyen çalışmalar kapsamında Muratpaşa Belediyesi de kriterleri eksiksiz karşılayan kurumlar arasında yer aldı.

Engellilere yönelik hizmetler denetlendi

Denetlenen uygulamalar arasında Muratpaşa Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Kafe, görme engelliler için roman, masal ve EKPSS kitaplarının gönüllü olarak seslendirildiği "Kitaplar Konuşuyor" Ses Kayıt Stüdyosu, parklar ve işletmelerde engellilerin günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik özel tasarım banklar ve engelli rampaları ile Yaşlı Evleri yer aldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Muratpaşa Belediye Başkanvekili Canan Keleş katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Valiliği, Yerel Haberler, Engelliler, Muratpaşa, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muratpaşa'ya 'Erişilebilirlik Belgesi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
13:07
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:39:01. #7.11#
SON DAKİKA: Muratpaşa'ya 'Erişilebilirlik Belgesi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.