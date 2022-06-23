Muratpaşa Belediyesi'ne 7'nci 'Çevre Ödülü'

Muratpaşa Belediyesi üst üste 7'nci kez, 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri' ödülünü kazandı. Belediye Başkanı Ümit Uysal ödülü, Kocaeli Kandıra Seyrek Plajı'nda düzenlenen Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni'nde aldı. Uysal, "Bu yıl da ödülü, komşularımız adına alıyoruz" dedi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) her yıl mavi bayrak programı kapsamında düzenlediği, çevre eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin değerlendirmesi sonucu verdiği, 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri' ödülleri, 2022 Ulusal Mavi Bayrak ödül töreninde sahiplerine takdim edildi.

Başkan Uysal, ödül dolayısıyla TÜRÇEV'e teşekkür etti. Muratpaşa Belediyesi'nin 5 mavi bayraklı plajı bulunduğunu aktaran Başkan Uysal, çevre çalışmalarının artık bir meşru müdafaa alanı haline geldiğini belirtti. Uysal, "Bu çerçevede attığımız adımların 7 yıldır ödüle değer görülmesi bizim için oldukça anlamlı. Tıpkı diğer yıllarda olduğu gibi bu yıl da ödülü, komşularımız adına alıyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin, ödül almasını sağlayan çalışmalar arasında +0,5 Akdeniz'in Geleceği üst başlığında yapılan İklim Değişikliği Çalıştayı, Kaleiçi Yat Limanı deniz dibi temizliği ve envanter çalışması, Dünya Çevre Günü kapsamında geri dönüşüm ve atıklarla ilgili farkındalık yaratmak için yapılan canlı heykel performansları, çevre dostu enerji sistemleri yer alıyor.