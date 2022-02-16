Üye Girişi
Muş İlder' den Bursa'dan Suriye'ye 346 bin TL'lik yardım tırı - Son Dakika

Muş İlder' den Bursa'dan Suriye'ye 346 bin TL'lik yardım tırı

16.02.2022 12:44
Muş İlder' den Bursa'dan Suriye'ye 346 bin TL'lik yardım tırı

Muş İLDER'den Suriye'de savaş sebebiyle göç etmek zorunda kalan, çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren mülteci ailelere yardım gerçekleştirildi.

Muş İLDER'den Suriye'de savaş sebebiyle göç etmek zorunda kalan, çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren mülteci ailelere yardım gerçekleştirildi.

"İyilik ısıtırsa kış üşütmez."

Kış mevsiminin soğuk ve dondurucu yüzüne hep birlikte şahit oluyoruz. Sofrasında ekmeği olmayan, dışarıda kendisini koruyacak kışlık kıyafetleri bulunmayan çaresiz kardeşlerimizi, çocukları, yetimleri düşünerek "Un ve Giyecek Yardımı" kampanyası başlatan Muş İLDER, bir Tır un ve giyeceği İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Suriye'ye gönderdi.

Muş Kültür Evi önünde gerçekleştirilen törende yardım çalışması hakkında kısa bir açıklama yapan Muş İLDER Başkanı Mehmet Akif Bingöl, milyonlarca ihtiyaç sahibine yardım elini uzatmak amacıyla başlattığımız yardım çalışmalarına mümin kardeşliğinin ve iyiliğin iyileştirici gücüne inanan hayırseverler destek verdi.

Sesimizi duyan, gayretimizi ve derdimizi hisseden hayırseverlerimizin bağışları sayesinde, yeri geldiğinde ihtiyaç sahibinin sofrasında sıcak bir ekmek olmak, üşüyen bir çocuğun bedenini ısıtmak, bir nebze olsun onu mutlu etmek adına kısa bir süre önce başlattığımız yardım kampanyamıza;

150 bin TLdeğerinde 500 çuval un,

157 bin 500 TL değerinde 2100 adet 3 - 12 yaş çocuklar için kapşonlu hırka,

24 bin TL değerinde 600 adet 3-6 yaş için çocuk pantolonu,

15 bin TL değerinde 200 adet 9-16 yaş için çocuk hırkası olmak üzere toplamda 346 bin 500 TL'lik yardımları, Allah'ın izniyle hayırsever hemşehrilerimizin değerli yardımlarıyla gönderiyoruz. Kardeşlik hukukunu pekiştirecek, iyiliği yaygınlaştıracak bu anlamlı yardıma katkıda bulunan tüm hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum." dedi.

Bursa İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Burhan Sayılgan da "İhtiyaç sahibi kardeşlerimize daha önceki yıllarda olduğu gibi bu soğuk kış zamanında da uzatılan yardımların Muş İLDER'in iyilik, hayır, erdem ve sorumluluk sahibi olmanın örnekliğini göstrdiğini ifade etti. - BURSA

Muş İlder' den Bursa'dan Suriye'ye 346 bin TL'lik yardım tırı
Muş İlder' den Bursa'dan Suriye'ye 346 bin TL'lik yardım tırı

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Suriye, Bursa, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muş İlder' den Bursa'dan Suriye'ye 346 bin TL'lik yardım tırı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:48 Yaş 20, kazandığı para 111 bin TL
12:22 Koronavirüse yakalanan Emine Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım
11:56 Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Korumaların çokluğu dikkat çekti
11:52 Altın Tasarruf Sistemi nasıl çalışacak? 9 soruda 4 senaryo
11:50 TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: Umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız
11:50 Dünyanın çivisi çıktı! Kalabalık meydanda süs havuzunun içinde güpegündüz ilişkiye girdiler
11:44 Filmdi, gerçek oldu! Tinder avcıları 1 milyar dolardan fazla vurgun yaptı
11:39 Komutanını devresi sanınca kısa süreli felç geçirdi! Video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı
11:32 İYİ Parti lideri Meral Akşener çok sert: Kadınların takılarına, bileziklerine göz diktiniz!
11:26 Sevgililer gününde jest yapmak istedi! Uçuşa geçen benzin fiyatlarını unuttu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 12:56:26. #1.12#
SON DAKİKA: Muş İlder' den Bursa'dan Suriye'ye 346 bin TL'lik yardım tırı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement