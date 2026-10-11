Muş Kırköy'de ayak parmakları kesilen 20 yaşındaki genç akülü sandalyeye kavuştu - Son Dakika
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Muş Kırköy'de ayak parmakları kesilen 20 yaşındaki genç akülü sandalyeye kavuştu

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Muş Kırköy\'de ayak parmakları kesilen 20 yaşındaki genç akülü sandalyeye kavuştu
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Muş'un Kırköy beldesinde şeker hastalığı nedeniyle ayak parmakları kesilen 20 yaşındaki genç, polis memuru girişimi ve hayırseverlerin desteğiyle akülü sandalyeye kavuştu. Akülü sandalyesiyle evden çıkıp köyde arkadaşlarıyla gezebildiğini belirten genç, destek için teşekkür etti.

Muş'ta şeker hastalığı nedeniyle ayak parmakları kesilen ve yürümekte güçlük çeken 20 yaşındaki Kadir Mendeş, hayırseverlerin desteğiyle kavuştuğu akülü sandalyesi sayesinde köyünde özgürce dolaşmaya başladı.

Muş'un Kırköy beldesinde yaşayan ve şeker hastalığı nedeniyle ayak parmakları kesilen 20 yaşındaki Kadir Mendeş, polis memuru Mustafa Şahin'in girişimleri ve hayırseverlerin desteğiyle akülü sandalyeye kavuştu. Şeker hastalığı nedeniyle ayak parmakları kesilen ve yürümekte güçlük çeken Kadir Mendeş'in yaşamını kolaylaştırmak amacıyla harekete geçen polis memuru Mustafa Şahin, hayırseverlerle iletişime geçti. Sağlanan destekle akülü sandalye temin edilerek Mendeş'e teslim edildi. Akülü sandalye sayesinde hareket kabiliyetinin artırılması ve günlük yaşamını daha kolay sürdürmesi hedeflenen Mendeş'e yapılan destek, ailesi tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Kadir Mendeş'in babası Mehmetşah Mendeş, oğlunun şeker hastalığı nedeniyle daha önce rahatça gezemediğini, akülü sandalye sayesinde artık istediği yerlere kolaylıkla ulaşabildiğini belirterek desteklerinden dolayı polis memuru Mustafa Şahin'e teşekkür etti.

Akülü sandalye sayesinde artık evden çıkabildiğini ve köyde arkadaşlarıyla rahatça gezebildiğini belirten Kadir Mendeş, "Kırköy beldesinde yaşıyorum. Artık akülü sandalyem var, rahatlıkla gezebiliyorum. Eskiden evden çıkamıyordum, şimdi köyde arkadaşlarımla geziyorum. Polis memuru Mustafa abiye teşekkür ediyorum. 20 yaşındayım ve şeker hastasıyım. Hastalığım nedeniyle gezemiyordum. Bu yüzden bana akülü sandalye gönderdiler" dedi.

Kaynak: İHA
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