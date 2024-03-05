Muş'ta Fidan Satışları Başladı - Son Dakika
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Yerel

Muş'ta Fidan Satışları Başladı

Muş'ta bahar mevsiminin erken gelmesi ve havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte dikime hazır meyve fidanları satışa çıkarıldı. Bitlis Caddesi üzerinde satışa sunulan limon, erik, elma, armut, kiraz, yaş hurma, dut ve ceviz fidanları alıcılarını bekliyor. Satışa sunulan yaklaşık 30 farklı cinsten 30 bin fidan, 100 ile 400 TL arasında alıcı buluyor. Meyve fidanı satın alan vatandaşlar ise bahçelerine dikim hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

05.03.2024 15:32  Güncelleme: 15:34
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Muş'ta fidan satışları başladı

MUŞ - Muş'ta bahar mevsiminin erken gelmesi ve havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte dikime hazır meyve fidanları satışa çıkarıldı.

Bahar mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Mersin'den getirilen meyve fidanları yoğun ilgi gördü. Bitlis Caddesi üzerinde satışa sunulan limon, erik, elma, armut, kiraz, yaş hurma, dut ve ceviz fidanları alıcılarını bekliyor. Satışa sunulan yaklaşık 30 farklı cinsten 30 bin fidan, 100 ile 400 TL arasında alıcı buluyor.

Bitlis Caddesi üzerinde fidan satışı yapan Hüseyin Çelik, fidanların satışlarına başladıklarını ifade ederek, "Bahar mevsimi bu sene çok erken geldi. Fidanları bu sene erken getirdik, oldukça rağbet var. 30 çeşit fidanımız var. Bu fidanların hepsi dikime hazır fidanlardır. 30 farklı cinsten 30 bin fidan, 100 ile 400 TL arasında alıcı buluyor. Satışlarımız iyi gidiyor. Rağbet var" dedi.

Meyve fidanı satın alan vatandaşlardan Mehmet Emin Yavuz da, baharın gelişi ile fidan dikim hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Baharın gelmesi ile bizlerde fidan almaya geldik. Aldığımız fidanları götürüp bahçemizde dikeceğiz ve yakın zamanda meyvelerini yiyeceğiz inşallah. Havalar bu sene çok sıcak geçti. Çok çeşit var. Fiyatlarda uygun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Bitlis, Muş, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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